El Cádiz CF, sin puntos pero con buenas sensaciones

El Cádiz CF salió derrotado pero con mucha vida del Camp Nou pese a que retrocede en la 22ª jornada de Liga. La lógica no faltó a la cita y el pequeño cayó ante el grande. No hubo demasiada diferencie en el juego aunque sí en la pegada. Los azulgranas mandaron en las dos áreas, que es donde se cuece todo.

No parecía el día propicio para avanzar en el terreno de un Barcelona que no necesita ofrecer su versión más lustrosa para mostrarse intratable una vez más en el torneo de la regularidad. Camina con paso firme hacia el título con ocho puntos de ventaja sobre el Real Madrid.

Una digna derrota por 2-0 y con alguna decisión arbitral en contra que lastró sus escasas opciones de éxito. Así se resume el paso de los amarillos por la ciudad condal. No todo los días es fiesta. El Cádiz CF ya consiguió ganar (0-1) la pasada temporada cuando más lo necesitaba (el primer triunfo de su historia en el feudo azulgrana) y no era fácil repetir la hazaña ni siquiera para rascar un empate como en la campaña 2020/21.

Lo normal era perder y el previsible revés se asimila con total naturalidad. Los puntos en can Barça no entraban en los cálculos a la hora de hacer cuentas. La Liga del Cádiz CF está en otros partidos en los que no puede permitirse errores que pueden costar caro.

La expedición cadista regresó de Barcelona sin puntos pero reforzado en su autoestima. Fue capaz de competir de tú a tú con el mejor equipo del campeonato, jugó sin complejos y se las arregló para generar oportunidades más que suficientes como para marcar dos goles. De hecho, dos tantos fueron anulados y el balón se estrelló dos veces contra el poste. Todo ello ante la escuadra menos goleada.

El único pecado del Cádiz CF lo cometió en los últimos cinco minutos de la primera parte. Fue en ese pequeño tramo cuando se le escapó el partido. De pronto, casi sin darse cuenta, se vio con dos goles en contra en sendos despistes defensivos con un Ferran Torres en estado de gracia. Pasó de poder irse al descanso con 0-0 a tener que remar a contracorriente en la reanudación.

Cuando peor lo tenían, los amarillos no se dieron por vencido y llegaron a poner en aprietos al gigante azulgrana en la segunda parte. Arriesgaron con cabeza, tocaron a rebato con toda la artillería sobre el césped y, más allá del gol anulado, se quedaron a escasos centímetros de dar la campanada con los remates al palo.

El Cádiz CF no sumó pero regresó con buenas sensaciones que ahora está obligado a traducir en hechos en el próximo partido. No le queda otra si pretende continuar en la máxima categoría. La derrota ante el líder era admisible. No muchas más.