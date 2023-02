¿Homenaje a Enríquez Negreira? Menudo gol le anulan al Cádiz CF en Barcelona

En medio de toda la polémica que se ha liado en las últimas fechas con los millonarios pagos del Barcelona a José María Enríquez Negreira cuando era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, el conjunto azulgrana resulta favorecido y el Cádiz CF perjudicado con un gol anulado que debió haber sido subido al marcador en el partido disputado el pasado domingo 19 de febrero.

El conjunto amarillo perdía 2-0 en el Spotify Camp Nou (a la postre el resultado definitivo) y trataba de acortar distancias en la segunda mitad. De hecho, Roger Martí marcó en el minuto 58 y con ese gol el Cádiz CF se metía de lleno en el partido con más de media hora por delante y por tanto con opciones de batallar por el empate.

Pero el tanto quedó invalidado. El colegiado Pablo González Fuertes, que ya ha perjudicado al Cádiz CF en otras ocasiones (aquellas dos expulsiones en San Mamés en la temporada 2020/21, el penalti sobre Lozano no señalado en la visita al Valencia hace mes y medio...), consideró falta el choque entre Fali y Ter Stegen en la frontera del área pequeña.

Aquella premisa de que el portero no puede ser tocado dentro del área pequeña pasó a la historia. El entrenador del cuadro culé, Xavi Hernández, dijo tras el partido que no se podía tocar al portero. No atinó el técnico azulgrana. Quizás se nota que el Barcelona ya no cuenta con el asesoramiento de Enríquez Negreira, porque esa norma ya no existe.

Está permitido el contacto normal entre un jugador campo y el portero en el área, como lo hubo entre Fali y el arquero azulgrana, un choque limpio entre dos futbolistas en la pugna por el balón, que después llegó a Roger Martí para alojarlo dentro de la portería.

No hubo irregularidad. La falta era más que dudosa y ante la duda se le negó el tanto al equipo pequeño. Era el 2-1, el gol que necesitaba el Cádiz CF creer que la proeza era posible. Pero de pronto, una vez que la pelota ya estaba en el interior de la portería, el árbitro pitó falta. No lo hizo al principio de la jugada, sino cuando el gol ya era un hecho. Una decisión muy polémica.

Una vez más, por enésima vez, el criterio de un árbitro perjudica a los amarillos y en este caso favoreció al grande. En caso de duda, pasa lo que pasa. Nunca se podrá sabe qué hubiese sucedido con 2-1 y más media hora hasta el final. Lo que sí es cierto es que al Cádiz CF le quitaron la posibilidad de pelear por el empate por un gol que en condiciones normales debió haber subido al marcador.