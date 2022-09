El lastre histórico que arrastra el Cádiz CF

El Cádiz CF recorre un comienzo de temporada 2022/23 que ni los más pesimistas podían imaginar. Tan difícil es ganar cinco partidos consecutivos como perderlos todos.

El Cádiz CF protagoniza el segundo caso en una nefasta racha aún abierta que en principio complica el objetivo de la permanencia. Está a tiempo de reaccionar, aunque obligado a empezar a producir sin dilación para no quedarse.

Los números de los amarillos en las cinco jornadas iniciales de Liga hablan por sí solos: derrota en todos los encuentros, colista de la clasificación con cero puntos, ni un solo tanto a favor y el conjunto más goleado del campeonato con 14 (un promedio de casi tres por partido). Es el único que no ha puntuado ni marcado. No es el único que no gana. El Elche, penúltimo con un punto, tampoco lo ha conseguido.

El cuadro gaditano falla en defensa y en ataque (las cifras son delatadoras), se desenvuelve con la inocencia de un niño y el orden que despliega se va al garete en el momento que recibe un gol. Cuando se ve con el marcador en contra, se acaba la historia. A día de hoy no es fiable mientras Sergio González y sus jugadores exploran la fórmula para salir adelante.

La reciente derrota (0-4) ante el todopoderoso Barcelona entraba dentro de los parámetros de la lógica. Aguantó el tipo casi una hora hasta que la resistencia saltó por los aires con el primer gol en contra en la segunda mitad. El problema es que ese revés previsible, unido a los cuatro anteriores, configura el peor arranque de campaña en toda la historia del Cádiz CF con independencia de la categoría en la que milite.

Nunca había encadenado semejante trayectoria ni en Primera División, ni en Segunda ni en la extinta Segunda B. Nunca había sufrido cinco varapalos seguidos y además sin marcar un solo gol. Nunca se había complicado la vida como ahora en su tercer año seguido en su nueva etapa en la élite. Está considerado como un claro candidato al descenso.

Hay que remontarse hasta la temporada 1995/96 para dar con un inicio tan pésimo de los amarillos. El Cádiz CF competía entonces en la división de bronce y después de perder los cuatro primeros partidos, reaccionó con una victoria en el quinto.

La dura realidad se impone 26 años más tarde. No hace mucho que el Cádiz CF hizo historia con aquella primera victoria en el Camp Nou o la renovación de su estancia en la máxima categoría en el que supone su segundo mayor periodo entre los mejores. Pero ahora sufre un lastre histórico que no pasará a mayores si logra rehacerse en las próximas jornadas.