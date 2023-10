Cuál es el jugador del filial que se queda el técnico del Cádiz CF debido a las bajas

Los problemas en el centro de la defensa no desaparecen en el Cádiz CF, que sigue cogido con alfileres por las bajas de Víctor Chust y Luis Hernández. Lo peor de todo es que este sábado se ha retirado del entrenamiento con problemas en los isquiotibiales Momo Mbaye, por lo que Sergio González se queda sólo con Jorge Meré y Fali para esa demarcación.

La mala racha no se acaba con los centrales del equipo amarillo y otra jornada más ese puesto trae por la calle de la amargura al entrenador. Si Momo Mbaye no tiene mejores sensaciones en la última sesión preparatoria de este domingo, tendrá que causar baja y se quedará en suelo gaditano al no poder desplazarse a Valencia.

Ante los peores temores, el técnico del Cádiz CF ha llamado 'a filas' a Alejandro Morata, defensa central que milita en el filial. El zaguero natural de Jerez, que tiene 17 años, ha entrenado en diversas ocasiones con el primer equipo desde que arrancó la campaña, pero en las últimas semanas es más habitual verle ante elevado número de bajas en su puesto.

Todo apunta a que si Momo Mbaye no está este domingo en perfecto estado de revista, Morata formará parte de la convocatoria para el encuentro en Mestalla y vivirá su primera experiencia con el equipo profesional aunque sea formando parte de la expedición.

Curiosamente el canterano acaba de ser protagonista al prolongar su vínculo con la entidad hasta el 30 de junio de 2026. El central jerezano ha debutado esta temporada con el Cádiz CF Mirandilla, a pesar de tener ficha con el juvenil A, siendo titular en seis de los siete partidos en lo que va de campaña.

En cuanto a las bajas del equipo amarillo para medirse al Valencia, apuntar que siguen en la enfermería Víctor Chust, Fede San Emeterio, Luis Hernández y Martín Calderón. Deben cumplir sanción Machís y Alcaraz, mientras que persiste la duda de Momo Mbaye. Brian Ocampo ya entrena pero le faltan sesiones para regresar a una convocatoria.