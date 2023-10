Sergio González: "El equipo ha mostrado mejores sensaciones que puntos"

Rueda de prensa de Sergio González, entrenador del Cádiz CF, en víspera del regreso de la competición que lleva al cuadro amarillo hasta Valencia este lunes a las nueve de la noche. El preparador del conjunto gaditano ha repasado toda la actualidad de su equipo.

Análisis del parón de Liga por los compromisos internacionales. "Ha sido muy largo y con la sensación de frustración con la que nos fuimos. Entendíamos que era un buen partido para nosotros -el día del Girona- y para el espectador, pero esa tarjeta roja nos mermó mucho y nos dejó mal sabor. El equipo estaba concienciado y preparado de hacerlo con once futbolistas", añadiendo que "la semana ha sido dura porque no hicimos los deberes como debíamos". "No ha sido falta de intensidad ni falta de juego o de competir. El equipo ha mostrado mejores sensaciones que puntos. Estos bloques de entrenamientos han venido bien para recordar cosas. El equipo llega bien, fresco y preparado".

La ausencia de los internacionales de Cádiz CF y Valencia en muchas sesiones de estas dos semanas y el rival. "No debe afectar jugando el lunes. El Valencia es muy dinámico, tiene mucha frescura. Tiene una mezcla de equipo joven y gente veterana. Baraja ha estado acertado y le ha salido a la perfección. Me recuerda el equipo a mi camada cuando subimos en el Espanyol con Tamudo, De Lucas... Nosotros debemos recuperar nuestra fortaleza y ser compactos y homogéneos. Recuperar la sensación nuestra, competir y hacer daño".

Situación de Brian Ocampo, lesionado de larga duración que lleva dos semanas con el grupo. "Él está en el proceso, dentro de dos semanas hará ocho meses de la lesión. Está anticipándose en el tiempo pero está en el proceso. No podemos apretarle, él marca los pasos, él y su rodilla. Le faltan unas semanas para no pensar en la rodilla antes de ejecutar la acción. Está bien pero no podemos exprimirle ni apretarle".

La ausencia de Rubén Alcaraz por acumulación de amonestaciones. "Sabéis la importancia que tiene para mí y para el equipo. Este año ha vuelto a recuperar un nivel muy bueno, pero para eso tenemos a Gonzalo, Álex, Kouamé, José Mari... Ya veremos por dónde tiramos. Una baja es una oportunidad para un futbolista que quiera aparecer y reivindicarse", recalcaba el técnico del Cádiz CF.

Arrastrado por la ausencia del centrocampista, se le cuestionó por un posible cambio en el dibujo. "Nuestra misión es tener todas las posibilidades y hacer una filtración para ver cuál suma para jugar contra el Valencia. Nosotros nos encontramos muy cómodos de una manera definida, pero veremos cuál es la mejor posibilidad".

Para acabar, Sergio González cortó por lo sano cuando se le preguntó por el rival en la Copa del Rey y por el proyecto Sportech City, que planea el club en el término municipal de Puerto Real. "Me vais a perdonar pero pienso en el Valencia. Me hace ilusión ir a Cataluña y medirme con rivales humildes de otra categoría. Con el máximo respeto y ambición para ganar y pasar la ronda, pero primero es el Valencia", añadiendo sobre Sportech que "mi proyecto es hacer de mi mejor equipo para Valencia. Lo demás lo iremos viendo".