Cuando el cadismo no tiene fronteras

"Hay muchos tipos de cadistas, los de nacimiento, los que lo heredan, los que lo viven…, y los que lo sienten sin un motivo lógico. Este último es el caso de Dante y no es fácil a tantos kilómetros de Cádiz", así finalizaba el email que el Cádiz CF recibió bajo petición de un familiar del joven australiano, en el que pedía, por favor, cumplir el sueño de este chico de tan solo 15 años.

17.942 kilómetros no han sido excusa para que Dante hiciese la maleta junto a sus padres y su hermana y conocer el estadio donde juega, para él, el mejor equipo del mundo, el Cádiz CF. Actualmente, el club compite en la máxima categoría de LALIGA EA SPORTS, con un inicio de temporada fabuloso, el segundo mejor desde su fundación. Un comienzo histórico el cual Dante no quería perderse.

Y es que, no solo ha podido visitar las instalaciones y los rincones que esconde el Nuevo Mirandilla, sino que gritó y animó en la grada, como un aficionado más, en el partido que el Cádiz CF jugó contra el Girona FC.

"La última vez que vine a España en 2016, cuando tenía 8 años fuimos a Cartagena para encontrarnos con mis primos. Jesús me regaló una camiseta del Cádiz CF, cuando estaban en Segunda División. En Australia todavía no se podía ver esa categoría, pero yo chequeaba continuamente los resultados y cómo iba el equipo", explica Dante a los medios oficiales del club, en la grada del templo cadista, con su camiseta amarilla, el primer contacto con su equipo.

El ascenso del Cádiz CF a Primera División le facilitó a Dante seguir toda la actualidad de su equipo, incluso a altas horas de la noche. "Comencé a ver los partidos en la televisión australiana, donde emitían partidos de LALIGA, y me despertaba a las tres de la madrugada, con moderación porque sino mis padres se enfadaban. Estos dos años he estado viendo todos los partidos y los sigo en todos sitios".

"Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid, Sevilla… El Cádiz ha sido capaz de ganarle a los equipos grandes de la liga española. Es un equipo diferente porque no tiene todo el dinero del mundo con jugadores locales como Chris Ramos o Iza Carcelén. Esto es mucho mejor que gastarse el dinero en otros jugadores. No puedes comprar la lucha del Cádiz", explica el joven australiano la grandeza y el mérito del equipo por seguir siendo equipo de Primera División por cuarto año consecutivo.

El Cádiz CF ya es conocido por todo el entorno de Dante gracias a que luce sus colores, el amarillo y azul, en cualquier encuentro en la ciudad australiana. En el colegio, partidos con los amigos o reuniones familiares. "Cuando ganamos partidos lo comento y mi alrededor ya empieza estar al tanto también del equipo. A veces voy caminando por Sidney y ya más de una persona se vuelve a decirme '¡Vamos Cádiz!' ".

Dante junto a su familia ha podido conocer diferentes rincones del estadio Nuevo Mirandilla, un tour por la sala de prensa, sala de trofeos, vestuarios, banquillos y otros secretos que esconde el templo amarillo, como la firma y pintura de Mágico González en el exterior de la grande de Fondo Sur. "Cuando bajé de camino a los vestuarios se me pusieron los pelos de punta. Cuando me contaron que iba a venir no me lo creía y vivirlo en primera persona ha sido emocionante. He cumplido mi sueño. Todavía no he procesado el estar aquí. Es un estadio de fútbol verdadero y muy grande. Podría estar aquí horas y horas".

El sueño de Dante es ver jugar al Cádiz CF en la Champions League. "Poco a poco sé que lo lograrán. Me gustaría que vinieran a Australia a jugar un partido de exhibición. Verlos en la Champions, ganar un trofeo obviamente, la Copa del Rey o LALIGA. Quiero ver al equipo conseguir premios y ganar muchos partidos. Con el grito al cielo de "¡Vamos Cádiz!" y con un beso al escudo de su camiseta, se despedía Dante después de haber cumplido en Cádiz su sueño.