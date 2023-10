Pepelu, el cerebro del Valencia, habla del partido contra el Cádiz CF

El centrocampista del Valencia Pepelu admitió que se ve en un buen momento en su carrera pero aseguró que ve algo lejos una llamada de la selección española, por la mucha competencia que hay, aunque se mostró esperanzado por poder mantener su buen día a día y que eso pueda hacer que en un futuro le convoquen. El jugador se refirió además al partido contra el Cádiz CF que se disputa el próximo lunes 23 de octubre en el estadio de Mestalla.

"La verdad es que eso lo veo un poco lejano porque para un jugador la selección es lo máximo. Hay muchísimos jugadores en España y muchos mediocentros con un nivel altísimo que están haciendo las cosas bien. Yo me centro en hacer buenos partidos, en el día a día y a ver si eso puede ayudar a que haya alguna llamada", apuntó en una rueda de prensa.

El futbolista de Denia dijo que espera que este no sea el mejor momento de su carrera. "Espero que no sea mi mejor versión porque espero mejorar. Tanto el cuerpo técnico como (Rubén) Baraja intentan mejorar a cada jugador. Yo intento llevar al campo lo que me transmite en el día a día y creo que se está demostrando en los partidos", afirmó.

El jugador se mostró muy satisfecho por el protagonismo que ha tenido hasta ahora en el terreno de juego e incluso por haber sido elegido para lanzar faltas y penaltis y por cómo se ha adaptado tras llegar traspasado desde el Levante este verano. "Cuando llegas nuevo la adaptación no sabes cómo va a ser pero desde el primer día aquí me sorprendió para bien. Hay gente joven muy cercana y veteranos que están pendientes de ti. Eso se agradece para conseguir los objetivos que nos planteemos", aseguró.

"Uno cuando llega nuevo intenta adaptarse lo máximo posible. Lo que veo es mucha exigencia en el día a día, estar aquí hace que tengas que estar siempre al máximo nivel y eso es muy positivo para mí y para todos", añadió.

Pepelu dijo que espera que el parón le venga bien al equipo para recuperar jugadores, descansar y refrescar conceptos y que eso sirva para que se reencuentren el lunes con la victoria ante el Cádiz CF con la ayuda de Mestalla.

"Las últimas semanas fueron bastante exigentes y ha ido bien para descargar, para refrescar conceptos y limpiar la cabeza y ahora tenemos el partido del Cádiz CF el lunes", recordó.

"El equipo está bien, lo está dando todo y haciendo lo máximo. Estamos concienciados de que el lunes en casa hemos de volver a la victoria, recuperamos efectivos y estamos entrenando muy bien esta semana", desgranó.

Respecto al apoyo de Mestalla dijo que para ellos es "muy importante" y que lo han sentido "desde el primer día. Somos jóvenes y lo necesitábamos. Nos tienen que ayudar mucho en los momentos importantes, sabemos que en esta liga tan complicada, hacerse fuerte en casa es muy importante", señaló.

Pepelu se refirió al hecho que desde el club se haya establecido la permanecía como objetivo. "Esto ya lo respondieron la presidenta y el cuerpo técnico, en el vestuario nos centramos en el paso a paso, no somos de mirar más allá de cada partido y de intentar ganar", resumió.