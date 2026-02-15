Jugador del Cádiz CF convocado por Guayana Francesa

El jugador juvenil del Cádiz CF Bryan Bragance (2008) ha sido convocado por la selección de Guayana Francesa para disputar la fase de clasificación al Campeonato Sub-20 de la Concacaf, según ha anunciado la entidad cadista.

El prometedor lateral derecho formará parte del combinado nacional que competirá del 17 de febrero al 3 de marzo en Nicaragua, sede del Grupo A del torneo clasificatorio.

Desde el Cádiz CF desean a su futbolista "el mayor de los éxitos en esta importante cita internacional".

El club cadista anunció la incorporación de Bryan Bragance el pasado mes de septiembre de 2025 procedente del Union Sportive Quevilly-Rouen Métropole (QRM) para reforzar la plantilla del Juvenil A. El lateral derecho firmó un contrato por tres temporadas, ampliable a dos más.