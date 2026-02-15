El dato que refleja el pobre partido del Cádiz CF en Burgos: hace un año que no le pasaba

El Cádiz CF arañó un empate en el campo del Burgos (1-1) que le sirvió para detener la dinámica de derrotas en la que se había adentrado en los compases iniciales de la segunda vuelta de LaLiga Hypermotion. El empuje del cuadro castellano-leonés neutralizó la madrugadora ventaja de los amarillos, que sufrieron de lo lindo para llevarse un punto en el duelo correspondiente a la 26ª jornada.

El equipo entrenado por Gaizka Garitano se vio sometido por un rival que atacó sin respiro pero aguantó el tipo hasta el pitido final. La posesión de balón resume el papel que ejerció cada uno: los visitantes llegaron a un 38% frente al 62% que atesoraron los anfitriones.

El Cádiz CF tuvo la pelota poco tiempo. Se dedicó más a defender que a atacar. El Burgos realizó 21 remates por sólo cinco el cuadro gaditano (cuatro veces menos). Para contener las permanentes acometidas de los locales, los de Garitano acumularon hombres en la zona de retaguardia e hicieron más del doble de faltas que su adversario: 14 frente a media docena.

Hay un dato más que refleja la escasa incidencia del bando cadista en las labores ofensivas. No lanzó un solo saque de esquina durante los noventa y tantos minutos que duró el partido. Seis tuvo a su favor el Burgos.

Un córner da la oportunidad de centrar el esférico al interior del área en busca de un remate. El Cádiz CF no fue capaz de generar ese valioso recurso a balón parado que da la posibilidad de pujar por el gol. Toda una señal de su pobre influencia en ataque.

No es habitual no disponer de un saque de esquina a lo largo de un partido. Hacía más de un año que no le pasaba al equipo amarillo. Vintage Stats recuerda que la última vez que el Cádiz CF se quedó sin sacar de esquina fue en el choque a domicilio contra el Almería resuelto con una equis (1-1) en la temporada 2024-25. Aquel encuentro de la 21ª jornada se disputó el 22 de diciembre de 2024 y 46 partidos de Liga después, un año y pico más tarde, el equipo de Garitano se quedó sin sacar un córner.