Juan Cala y el difícil trago de enseñar la puerta de salida a los que fueron sus compañeros

Cádiz/Las salidas se han convertido en un asunto prioritario en el Cádiz CF debido al exceso de efectivos que hay en la plantilla. Cuando finalizó la pasada temporada 2024-25, los jugadores con contrato en vigor fueron informados sobre las intenciones del club con ellos de cara al curso entrante. Algunos recibieron la noticia de que no entraban en los planes y fueron invitados a marcharse.

Durante el periodo superior a un mes transcurrido desde aquellas reuniones y el presente, sólo se ha producido la salida de un futbolista que tenía vinculo con la entidad con sede en el estadio Nuevo Mirandilla: Óscar Melendo.

Del resto de los descartes poco se sabe. Ni siquiera el club ha hecho el público quiénes son los afectados y hasta es posible que alguno de los que tiene abierta la puerta de salida se acabe quedando.

La escasa o nula visibilidad en las redes sociales del Cádiz CF que están teniendo varios de sus jugadores en el arranque de la pretemporada parece una manera de mostrar que el club no cuenta con ellos. Sí aparecen Bojan Kovacevic, Javier Ontiveros, Víctor Chust, Chris Ramos, Roger Martí... pero otros no son expuestos en imágenes. Apenas se ve a José Antonio Caro, Matos, Rubén Alcaraz, Fede San Emeterio, Gonzalo Escalante, Brian Ocampo, Rubén Sobrino... Son los que en principio parecen que están señalados para cambiar de aires. De momento no hay novedades. Los jugadores defienden sus intereses amparados por un documento legal. Todos tienen contrato hasta el 30 de junio de 2026.

Una de las personas encargadas de la misión de dar salida a los descartes es Juan Cala. El nuevo director deportivo del Cádiz CF está en permanente contacto con los futbolistas. Habló con ellos antes de las vacaciones estivales y lo sigue haciendo ahora con la etapa de preparación en marcha.

La situación quizás no sea muy agradable. Cala compartió vestuario como futbolista con muchos de los jugadores a los que ahora les dice que se tienen que ir. Pasa de ser compañero a brazo ejecutor de las decisiones.

El propio responsable de la parcela deportiva reconocía el pasado viernes 11 de julio que cuando terminó la campaña anterior mantuvo una conversación complicada con Fali, del que fue su compañero en el conjunto amarillo. "Fue una conversación complicada porque fue compañero mío, he convivido con él y hemos formado pareja en el centro de la defensa". Fue un encuentro nada fácil y eso que Fali no figuraba en la lista de jugadores descartados. De lo que sí hablaron fue de la mala temporada que hizo el valenciano, con contrato hasta 2028 después de renovar en diciembre de 2024.

Cala defendió el escudo cadista como futbolista a la vez que Rubén Alcaraz, Fede San Emeterio, Escalante, Sobrino y Brian Ocampo. Coincidió con ellos en el vestuario del equipo amarillo (con Caro y Matos no) y ahora, desde el nuevo cargo que ostenta en el club, les tiene que abrir la puerta de salida. Las vueltas que da la vida.

Ya le tocó el lebrijano vivir una situación similar el pasado verano cuando invitó a Álex Fernández, el capitán, a que buscase otro equipo. El centrocampista prefirió agotar el año de contrato que le quedaba en el Cádiz CF y se ganó la renovación con su rendimiento sobre el césped.