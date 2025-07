El centro de la defensa del Cádiz CF está cubierto salvo que suceda algo muy concreto

Cádiz/El Cádiz CF tomó la decisión de ejecutar la opción de compra que tenía sobre Bojan Kovacevic tras el buen rendimiento que ofreció el zaguero durante la temporada 2024-25 en la que militó en el conjunto amarillo cedido por el Partizán de Belgrado.

La entidad cadista quedó encantada con el jugador de 21 años, quien a su vez estuvo feliz con su crecimiento, aportación y la calidad de vida en territorio gaditano. Se daban por tanto las condciones para que ambas partes uniesen sus caminos hasta el 30 de junio de 2029.

Una vez que Kovacevic pasa a ser propiedad del club, el centro de la defesa queda cubierto en su totalidad para la campaña 2025-26 como confirmó el viernes 11 de julio el director deportivo del Cádiz CF, Juan Cala.

"Tenemos buenos centrales", subrayó Cala sobre la composición de esa zona mientras habló de cada uno de los cuatro inquilinos, aunque no olvidó mencionar a Samu Almagro, canterano que está haciendo la pretemporada con el primer equipo. Del serbio destacó su capacidad, velocidad y aptitud para el juego a campo abierto, y espera de él que siga creciendo en esete nuevo ejercicio que debe ser el de su consolidación.

"Víctor Chust dio un buen rendimiento" con todas las cualidades que tiene y "vamos a ser más exigentes es temporada", avanzó sobre el ex del Real Madrid.

De Iker Recio comentó que "viene de un periodo de crecimiento y adaptación que tuvo de enero a junio" (llegó en el mercado de invierno.

Y de Fali habló un poco más. "Ha demostrado que es un gran central, pero no dio su mejor nivel la pasada temporada. Cala contó con habló con el valenciano. "Fue una conversación complicada, él mismo me dijo que no estuvo a su nivel y que está deuda. Hubo cosas extradeportivas que le puede perjudicar. Él es el único que le puede dar la vuelta. Si viene con esa idea y está al nivel de otros años él solo le puede dar la vuelta. Cuando la gente ve a un jugador que va al 200% lo agradece. Fali merece una oportunidad".

El director deportivo aseguró que el centro de la defensa del Cádiz CF "está cubierto" salvo en un caso. "Salvo que venga un equipo y pague la cláusula por un jugador o haya una vente por una oferta de mercado", expuso Cala. Es decir, la puerta está cerrada pero no del todo.