La intolerable persecución al Cádiz CF

Se ha vuelto a liar una buena. Casi no dejan que se apague un incendio (aquel día la vergüenza ante el Elche) cuando nace otro que no hace sino extender la sospecha de que van a por el Cádiz CF, de que lo quieren mandar a Segunda División sea como sea.

Es difícil entender que el partido contra el Getafe se alargase diez minutos. Incomprensible. No cuela. El beneficiado fue el equipo que perdía tiempo cuando imperaba el empate a uno en el marcador. El cuadro madrileño se encontró con una propina excesiva y con un regalo extra porque, una vez cumplido el minuto 100, el choque no acabó porque así lo quiso Hernández Hernández, triste protagonista una vez más.

Fue rebasado el tiempo añadido cuando se armó la de San Quintín, cuando ya no debía haber partido. Penalti fuera de hora avisado desde el VAR y posibles faltas anteriores no señaladas, además de un posible fuera de juego.

El VAR también había advertido al árbitro en la jugada del primer penalti a favor del Getafe, un penaltito de esos que en teoría no se deben pitar. Hay quien puede pensar que al Cádiz CF sí se lo pitan porque van a por el Cádiz CF. Qué raro que se revisara la acción por el monitor cuando el árbitro ya había juzgado la jugada. Qué extraño que se mirase en la pantalla esa jugada y no la de Kessie sobre un futbolista del Valencia la semana pasada. ¿Por qué a unos sí y a otros no? A ver si hay alguien que lo explique.

Hay quien puede pensar que hay una persecución en toda regla al Cádiz CF, que cuando el VAR entra en escena es para machacar a un equipo al que no dejan volar más alto y lo condenan a coquetear con el descenso. Los dos penaltis en contra llegaron desde el VAR, ese que ante el Elche se comió un fuera de juego de libro que impidió que los amarillos sumaran tres puntos en lugar de uno. Una grave negligencia aún no resuelta. Como para no pensar mal. Cuando se activa la tecnología, pierde el Cádiz CF.

Hay quien puede pensar que van a por el Cádiz CF, que le están robando puntos, que todo esto es una gran mentira. Todo ello en un contexto de presunta corrupción tras conocerse el pago millonario del Barcelona al entonces vicepresidente del colectivo arbitral. Qué rato huele todo.

La pregunta que se hace el universo cadista es hasta cuándo va a tener que soportar el equipo esta situación. Hay quien puede pensar que le están robando, que están jugando con una afición, una ciudad, una provincia. Hay quien puede pensar que la guerra entre la Federación y LaLiga (Rubiales-Tebas) le está costando muy cara al Cádiz CF por el apoyo de Manuel Vizcaíno a Tebas.