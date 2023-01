El hijo de Mágico debuta con el Cádiz C

Jorge Jesús González Lemus debutó esta pasada jornada con el Cádiz C, que milita en Segunda Andaluza sénior. Hasta aquí no hay nada llamativo, pero la cuestión es que Jorge es hijo de Mágico González. Desde la temporada pasada está unido a la cantera del Cádiz CF tras salir del Alianza de El Salvador.

Dentro de la fase de crecimiento este pasado domingo el atacante zurdo tuvo la ocasión de debutar con el Cádiz C, equipo que dirige el ex amarillo Jesús Velázquez. El hijo de Mágico fue titular en el choque contra el filial de la Balona, que ganaron los cadistas 2-1 en las instalaciones de El Rosal.

Como es obvio, no tiene el nivel de su padre porque Mágico es único. No les algo que le preocupe. Quiere disfrutar. Tiene el ejemplo deportivo de su progenitor, pero no se le pasa por la cabeza ni se exige ser como él. Quiere hacer su propio recorrido y disfrutar más allá de quien sea su padre.

Así lo explicaba González Lemus en distintas declaraciones hace un par de años en El Salvador: "No me gusta decir a mis compañeros que soy hijo del Mágico, porque se puede pensar que soy agrandado. La gente espera que sea como mi padre, pero en este país no conozco a nadie que sea como él, entonces, por qué esperar que juegue como él".

Entonces, el hijo de la en su día estrella mundial reconoció que "es mucho peso ser hijo del Mágico, pero mi padre es espectacular y me da consejos para llevar esto". Eso sí, no se marcar el objetivo de jugar como su padre. Tiene las ideas muy claras. "No tengo presión para ser igual o mejor que mi papá", afirmó en su día en el Diario El Salvador.

Por el momento, Jorge González cumple etapas y sensaciones vestido de amarillo y desde el tercer equipo sénior de la cantera -por detrás del Cádiz CF Mirandilla y del Balón- pretende seguir creciendo en lo personal y en lo colectivo, ya que el Cádiz C está ahora en puesto de ascenso a Primera Andaluza.