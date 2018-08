Primera comparecencia post partido de Liga para Álvaro Cervera quien, fiel a su talante, estuvo serio y preocupado con algunas cuestiones después de la victoria de los suyos. Todo ello a pesar de que empezó admitiendo que "cuando se gana estás contento".

El técnico cadista valoraba aquellos aspectos que más le habían convencido. "Se ha hecho un buen partido con la pelota, aunque es verdad que necesitamos de mucha gente para estar fluidos. Hay cosas que mejorar y va a ver más dificultades que lo visto en este partido", advertía.

Era inevitable la pregunta sobre el rendimiento del canterano Manu Vallejo y las opciones de que finalmente sea uno más dentro de la plantilla profesional. "El hecho de que me convence es que está jugando. Luego esto es muy largo y si se incorpora gente no sé si se quedará". Unas manifestaciones, con una de cal y otra de arena, que no aclaran por su parte el futuro del atacante chiclanero.

El mercado aún abierto salió a relucir para que Cervera explicara la situación del plantel, bajo su punto de vista. "Necesitamos gente. Hay sitios en los que podemos elegir y otros que no. A veces cuento más de la cuenta porque tengo información. Las cosas están como están y la verdad es que nos está costando más que otros años", añadiendo como mensaje realista que "van a salir gente importante y nos va a costar". "Lo de hoy (ayer para el lector) ha sido el primer partido pero vendrán más dificultades", apuntó refiriéndose a los gallitos de la categoría.

La cara habitual de los amarillos estuvo presente en el estreno liguero, siguiendo con el sello de las dos campañas anteriores. "Somos un equipo que llegamos pero con uno, la pelota se queda muerta y no llega otro. El equipo es reconocible. Mario Barco ha hecho un trabajo excepcional, hemos tenido muchas ocasiones y ellos disparos de fuera. Pero nos va a costar". Dio rienda suelta a la manera de jugar de los suyos para recordar uno de los 'mandamientos' más sagrados desde que él es el responsable del equipo. "Nosotros habitualmente cuando se atascan los partidos no hacemos locuras. Hacemos lo de hoy (ayer para el lector), seguir y seguir. Por querer ganar no se puede convertir el encuentro en un correcalles, eso no me gusta. Antes del gol -continuaba- se me pasó por la cabeza sacar a Carrillo y poner dos puntas", reconocía.

Otro nombre propio ayer fue José Mari. Cervera, en sus palabras, no pudo ocultar la admiración que siente hacia el centrocampista roteño. "Muy bien José Mari. Lo está desde que empezó la pretemporada. Partíamos de la idea de tener cinco centrocampistas por la lesión tan grave, pero no se quejaba desde el principio y estaba bien. Estamos encantados con él. Es un jugador de los que facilita el trabajo y los partidos".

Para acabar, el descarte de Perea, que no se vistió de corto. "A la hora de dejar uno fuera no nos salían las cuentas. Decidimos dejar un mediapunta fuera porque preferimos tener mediocentros en la convocatoria. Es duro dejar un jugador como Perea sin convocar".