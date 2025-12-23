El gol del Castellón al Cádiz CF fue legal

El gol anulado al Castellón ante el Cádiz CF que hubiera supuesto el 0-1 para el conjunto castellonense en el partido del pasado domingo entre ambos equipos en el estadio Nuevo Mirandilla, "debió concederse", según reconoció este martes el Comité Técnico de Árbitro.

En 'Tiempo de revisión' de la Real Federación Española de Fútbol se considera que "la intervención del VAR fue incorrecta" en una mano que considera "accidental" de Ousmane Camara en el posterior gol de Lucas Alcázar y que hubiera puesto en ventaja al Castellón, que perdió ante el Cádiz CF (2-0) ya que llegó en el minuto 57 y hubiera supuesto el 0-1.La acción "no debió ser sancionada" sentencia el Comité Técnico de Árbitros tras la decisión en el campo de Etayo Herrera a instancias de Rubén Ávalos que estaba en el VAR.

La explicación ofrecida es que "el brazo del jugador estaba en posición natural y no es punible y que, al no ser él quien marca el gol, no existe la inmediatez que exige la norma para sancionar la mano accidental previa al gol".

Tras la derrota del Castellón frente al Cádiz CF es quinto con 31 puntos y, de haber ganado en Cádiz, estaría igualado con Las Palmas en puestos de ascenso directo a Primera División.

La jugada levantó una gran polémica en Castellón, donde se tuvo que quedar Pablo Hernández, entrenador de los levantinos, debido a un cólico renal. El técnico castellonense explotó contra el VAR y su responsable para el partido del Nuevo Mirandilla, Rubén Ávalos, al que criticó y pidió que no volviera a cruzarse en el camino de su equipo esta temporada.