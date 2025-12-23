La gestión económica en el primer equipo del Cádiz CF en la temporada 2024-25

Desde LaLiga se ha dado a conocer el balance de datos económicos que afecta a los ingresos por derechos audiovisuales durante la temporada 2024-25, la primera del Cádiz CF en Segunda División después del descenso de Primera. Los 22 clubes que compitieron en la categoría de plata se repartieron 173,3 millones de euros.

Entre los aspectos más llamativos y esperados se encuentra la cantidad recibida por los tres clubes que venían de perder la categoría, entre ellos el Cádiz CF, además del Granada y el Almería. El motivo de ese trío de cabeza se debe a la compensación por el descenso para afrontar el revés de tener que jugar en una categoría inferior.

El ranking lo lidera el Cádiz CF, que ingresó 22,62 millones de euros, seguido por el Almería (18,80) y el Granada (17,16). El resto de se mueven en la horquilla que va de los 5 a los 8 millones de euros: Sporting de Gijón (7,66), Oviedo (7,18), Eibar (7,12), Racing de Santander (6,56), Real Zaragoza (6,48), Levante (6,23), Elche (6,05), Tenerife (5,97), Burgos (5,95), Córdoba (5,94), Deportivo (5,91), Albacete (5,64), Málaga y Racing Ferrol (5,54), Huesca (5,50), Cartagena (5,48), Mirandés (5,38), Castellón (5,31) y Eldense (5,28).

Tabla del reparto audiovisual en las dos primeras categorías.

Del dinero correspondiente a los conjuntos de Segunda División, hay que señalar que el 70% se reparte de forma igualitaria entre todos los equipos. Mientras que el otro 30% se distribuye en base a dos conceptos tales como el puesto en la clasificación la última temporada y en función de la implantación social de cada club.

Otro aspecto que pone de relieve que desde el Cádiz CF no se llevó a cabo una gestión económica acertada en el primer equipo, apunta a los equipos que acabaron ascendiendo. El club cadista, con 22,6 millones de euros, no pudo ni alcanzar el play-off, mientras que Elche (6,05), Levante (6,23) y Oviedo (7,18) ascendieron a Primera con una cantidad mucho menor en el reparto de los derechos audiovisuales.