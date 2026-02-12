El futuro de Ocampo en el Cádiz CF, por encima de su presente

Aquella inversión cercana a los dos millones de euros que realizó el Cádiz CF en el verano de 2022 se puede dar por perdida, salvo un inesperado giro de timón, porque el 'caso Brian Ocampo' está condenado a tocar a su fin a cuando finalice la presente campaña. El uruguayo acaba contrato con los amarillos y a su puerta ya llegan propuestas que le hacen mirar al futuro aunque su presente sea cadista.

No cabe duda que el extremo es una de las decepciones una temporada tras otra, por un motivo u otro y ya se vislumbra el venidero 30 de junio como el final de una relación que en algunos momentos ha sido tóxica, que ha llegado a la masa social y le ha afectado hasta el punto de llegar a mostrar su malestar con el jugador.

Brian Ocampo vive sus últimos cuatro meses como futbolista del Cádiz CF y lo hace con cifras y comportamientos que no ayudan a mejorar el guión y la relación con su entorno. Posiblemente estamos ante el jugador al que más horas le ha dedicado el club desde su llegada para reforzar esa cuestión psicológica que parece ser la que no va de la mano con él desde el primer día.

Camino de las cuatro temporadas, el extremo suma ahora mismo 87 partidos y seis goles, unos registros que están por debajo de lo que él puede dar y de lo que se esperaba, y que desemboca en que su recorrido de amarillo se vaya apagando como una bombilla que nunca dio la luz que esperaba el cadismo. Llegó con el Cádiz CF en Primera y vivió el descenso, la decepcionante temporada pasada y la actual que, por el momento, no lleva a ninguna parte.

Al otro lado del Atlántico aún tiene cartel aunque su selección se haya olvidado de él por su culpa, por su rendimiento tan irregular. Pero es en ese punto del planeta donde puede agarrarse a un proyecto a partir del cual volver a soñar. Hay varios equipos con la lupa activada sobre el todavía cadista, si bien Independiente de Santa Fe ha dado un paso más en su intención por conseguir su fichaje. El club colombiano parece decidido y, aunque Ocampo permanezca en el Cádiz CF hasta final del curso, el compromiso puede cerrarse en cualquier momento.