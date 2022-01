El Fuenlabrada-Cádiz de Copa del Rey, en directo

15:50. Un sólo antecedente en el feudo del Fuenlabrada en partido oficial. Fue en Liga (Segunda A) el 1 de diciembre de 2019. El equipo madrileño, entrenado entonces por el ex cadista Mere, se impuso 1-0 al Cádiz en un duelo que terminó echando chispas.

15:40. El once amarillo está repleto de novedades con motivo del regreso de la Copa del Rey y no tiene nada que ver con el del pasado lunes en Liga. El canterano Raúl Parra es el único lateral derecho disponible al estar lesionado Iza Carcelén y convocado con Guinea Ecuatorial para la Copa África de Naciones (CAN) Carlos Akapo.

15:37. Los suplentes que tendrá a su lado Álvaro Cervera son los siguientes: Conan Ledesma, Pacha Espino, Alarcón, Iván Alejo, Chapela y Negredo.

15:35. El once del Fuenlabrada: Morro, Pol, Sotillos, Cristóbal, Pulido, Diéguez, Iñaki, Amigo, Cheick, Anderson y Zozulia.

15:30. Ya hay alineaciones de ambos equipos. Por parte del Cádiz CF salen de inicio: David Gil, Raúl Parra, Juan Cala, Víctor Chust, Arzamendia, Jonsson, Álvaro Bastida, Álex Fernández, Rubén Sobrino, Osmajic y Andone.

🚌 ¡Ya estamos en el Fernando Torres! #FuenlaCádiz pic.twitter.com/GqbeYQzuPn — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) January 6, 2022

14:55. La expedición del Cádiz CF ya se encuentra en el estadio Fernando Torres, donde ha sido recibida con un gran detalle por parte del club local, el Fuenlabrada, en memoria del eterno delegado Antonio Navarrete.

En memoria del eterno delegado del @Cadiz_CF Antonio Navarrete. DEP 💛 pic.twitter.com/GxqbLgXuBV — CF Fuenlabrada (@Fuenla) January 6, 2022

El Cádiz CF aparca por un día su complicada situación en Liga y se centra en la Copa del Rey para buscar el pase a los octavos del torneo del K.O. ante el Fuenlabrada de LaLiga SmartBank.

Los de Álvaro Cervera, que ya sufrieron un sinfín de bajas en la derrota frente al Sevilla (0-1), llegan en cuadro al choque copero. El técnico ha citado a 17 jugadores, tres de ellos canteranos, para la visita al conjunto madrileño.

Conan Ledesma, Jens Jonsson, Álex Fernández, Tomás Alarcón, David Gil, Iván Alejo, Juan Cala, Andone, Álvaro Negredo, Arzamendia, Rubén Sobrino, Espino, Chapela, Osmajic, Bastida, Chust y Raúl Parra son los citados para el choque frente a los madrileños.

El Fuenlabrada llega en una situación similar a la de los amarillos, en puestos de descenso a cuatro de la salvación y sin ganar en Liga desde octubre. En Copa los de Sergio Pellicer alcanzaron los dieciseisavos tras superar al Alzira y al Sanse en los penaltis.