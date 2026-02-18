El frío no le sienta bien al Cádiz CF

No queda muy lejos en el tiempo aquellos años en los que el mercado de invierno solucionaba la mala ejecución del veraniego. No hay que volver la vista atrás tantos años para admitir que en la compleja segunda ventana de incorporaciones el índice de acierto fue mayor que en la primera. Pero esa tendencia va sufriendo frenazos y en el reciente mercado finalizado el pasado día 2 de febrero ha sido una dura realidad, al menos por el momento.

El Cádiz CF dejó deberes pendientes en verano que tampoco se han resuelto en invierno. El equipo tiene carencias y la segunda oportunidad, a mitad de curso, no parece haberlas solventado. Lo datos son el espejo del alma en este caso, y no es discutible la realidad de lo que viene sucediendo.

Antoñito Cordero es el refuerzo invernal con una participación muy superior a la del resto. Siete partidos -cuatro como titular- y 378 minutos suma hasta el momento el jerezano, que está muy por encima del resto de caras nuevas y de algunos jugadores que ya estaban en la plantilla el pasado verano. La cuestión es que esos números no están al nivel que cabía esperar en cuanto a goles y asistencias.

Pero a partir del caso del extremo se hace noche en materia de refuerzos en la segunda ventana de incorporaciones. Jerónimo Dómina va bien en convocatorias, seis, pero fatal en apariciones sobre el césped. El delantero suma 12 minutos, cuatro en Huesca y ocho en Burgos. Fue el primero en llegar y en estar disponible a principio de enero, si bien Gaizka Garitano apenas le está dando confianza.

A partir de aquí en cuanto a las adquisiciones invernales, Sergio Arribas -el central descartado por el Huesca- ha ido convocado en dos oportunidades, aunque está a la espera de poder conocer las sensaciones de lo que es debutar. Su 'llamada a filas' se produjo como consecuencia de la grave lesión de Bojan Kovacevic. Está por ver que el defensa central cedido por el Betis pueda demostrar cosas de amarillo. Por el momento sus números son los siguientes: dos convocatorias y cero minutos.

Y el último caso es el de Rominigue Kouamé, quien a sus 29 años se ha quedado en enero en la plantilla después de acabar su cesión en Estados Unidos y no tener el Cádiz CF forma de 'colocarlo' en otro destino. No hay dudas de su calidad, pero son enormes las de su actitud y compromiso, tomando como referencia su pasado en el equipo. Viene realizando un trabajo diferente al del grupo y todo queda en manos del entrenador.

Y cuando se apunta a que no queda muy lejos en el tiempo el capítulo de refuerzos en el mercado invernal con buenas sensaciones, hay que referirse a Rubén Alcaraz y Lucas Pérez (2021/22), o a Escalante -solo la primera media campaña-, Sergi Guardiola o Roger Martí (2022/23), por poner algunos ejemplos recientes.