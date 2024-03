La extrema debilidad del Cádiz CF como visitante: sus cifras a domicilio

El Cádiz CF está sufriendo de lo lindo en una temporada 2023-24 que va camino de ser la del regreso a Segunda División a no ser que se enmiende en una recta final en la que debe tirar de épica para salvarse. El conjunto amarillo no está ofreciendo el rendimiento esperado y la consecuencia es su prolongada estancia en la zona de descenso. De hecho, encadena once jornadas consecutivas (desde la última de la primera vuelta) en una 18ª posición convertida en una especie de callejón sin salida.

Uno de los pecados que está cometiendo Cádiz CF a lo largo del curso es su negativo recorrido como visitante. Si en casa la está costando sumar, aún más a domicilio, donde es el rival que todo local desea. El duelo ante la Real Sociedad es el ejemplo más reciente. El cuadro vasco llevaba tres meses sin vencer en su feudo que llegaron los amarillos.

En cualquiera de las tres campañas anteriores en la máxima categoría, el cuadro gaditano ya había conocido a estas alturas (29º capítulo) la victoria lejos del estadio Nuevo Mirandilla. Llevaba cuatro en la 2020-21, tres en la 2021-22 y otras tantas en la 2022-23. Algunos de esos triunfos fueron históricos (ante el Real Madrid, Athletic de Bilbao, Betis...).

Sin embargo, en el presente ejercicio, aún no ha practicado el verbo ganar como foráneo. Las tres únicas victorias que atesora hasta la fecha (ante el Deportivo Alavés, el Villarreal y el Atlético de Madrid) las ha conseguido bajo el calor de la afición en el santuario cadista.

Las visitas están condenando a un Cádiz CF que saca su versión más débil. Su balance como forastero es de seis empates y nueve derrotas en 15 partidos. Traducido en puntos, sólo 6 de 45, es decir, 39 perdidos. La sangría es evidente.

Es el tercer peor visitante del campeonato y además es el equipo que menos goles marca tanto en el saldo global como fuera de casa, donde sólo ha anotado siete dianas.

De los nueve encuentros que restan para el final del torneo, cuatro los afronta el Cádiz CF a domicilio para tratar dar un paso al frente antes de que sea demasiado tarde. Girona, Real Madrid, Sevilla y Almería son las salidas que le aguardan para intentar hacer lo que aún no ha hecho esta temporada, que es ganar como visitante para tratar de apurar sus opciones de quedarse un año más en la élite. Difícil, pero no imposible.