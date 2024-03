Samassékou tiene en su selección la confianza que no encuentra en el Cádiz CF

La Liga se detiene el penúltimo fin de semana del mes de marzo mientras están en marcha los compromisos de las selecciones nacionales para los que están citados cuatro futbolistas del Cádiz CF.

Después de Aiham Ousou (Siria), Robert Navarro (España sub'21) y Darwin Machís (Venezuela), el cuarto jugador del conjunto amarillo en entrar en acción fue Diadié Samassékou. El centrocampista disfrutó de la titularidad con Malí en el encuentro amistoso frente a Mauritania disputado la noche del pasado viernes 22 de marzo en Marrakech (Marruecos).

No sólo partió desde el once inicial, sino que además Samassékou jugó de principio a fin y fue uno de los baluartes de su selección, que venció 2-0 con goles marcados por Madibo Sagnan y El Bilal Touré antes del primer cuarto de hora.

El mediocentro del Cádiz CF (cedido en invierno por el Hoffenheim alemán) es titular con su selección pero no aún goza de la total confianza de Mauricio Pellegrino. Ha participado sólo en dos partidos con los amarillos, ambos con el papel de suplente. Jugó los últimos 26 minutos del choque contra Osasuna y los 22 finales del envite ante el Atlético de Madrid. De de los tres efectivos que llegaron en el último mercado, es el único que aún no ha tenido sitio en el once inicial.

La próxima cita de Samassékou con Malí es el martes 26 en otro amistoso, en este caso contra Nigeria de nuevo en Marrakech (desde las 21:00 horas). En principio, se unirá a los entrenamientos del Cádiz CF el jueves un día antes del importante partido de Liga frente al Granada de la 30ª jornada de Liga (viernes 29 en el estadio Nuevo Mirandilla).