El ex del Cádiz CF que sale por la puerta de atrás del Almería

La UD Almería y Aridane han llegado a un acuerdo para rescindir el contrato que les vinculaba hasta final de temporada porque, aunque el defensa central canario firmó por dos campañas en la entidad almeriense, la segunda era opcional. De esta manera el futbolista, que tiene pasao en el Cádiz CF, queda desvinculado del club almeriense.

Aridane llegó al Almería en septiembre, era un jugador libre y la plantilla tenía fichas sin ocupar, por lo que pudo incorporarse, jugando cinco partidos de Liga y dos correspondientes a la Copa del Rey. Su rendimiento en el campo ha dejado bastante que desear y estuvo empañado por un episodio de indisciplina que provocó un accidente de tráfico por conducir bajo los efectos del alcohol en el que provocó desperfectos a varios vehículos particulares.

La entidad rojiblanca le desea toda la suerte en su futuro profesional y personal. Aridane no es la única salida que se produce en la plantilla de la UD Almería con respecto a los que iniciaron la temporada. Anteriormente salieron, eso sí, en calidad de cedidos, Selvi, al Mirandés; Lucas Robertone, al Vélez Sarsfield argentino, y Perovic al filial del Atlético de Madrid. Además, jugadores como Édgar y Bruno Langa, que estaba a préstamo, sigue en las mismas condiciones, pero en otros equipos como el Andorra y el Estrela de Amadora portugués.