El ex del Cádiz CF Aridane, detenido por positivo en alcoholemia tras un incidente con su coche

Aridane Hernández está siendo el protagonista de la actualidad deportiva de la Unión Deportiva Almería en las últimas horas. El futbolista canario de 36 años, ex del Cádiz CF, sufrió un aparatoso incidente vial en la madrugada de este jueves. Sobre las 4:00 horas, el defensa del conjunto rojiblanco estrelló su vehículo particular, un Posche Cayenne negro, con tres coches que se encontraban en la calle y, a la entrada del parking, causó otros desperfectos.

Un suceso que ocurrió en el Residencial Cemar de Almería, en el barrio de La Vega de Acá. La policía se personó en el lugar de los hechos y el jugador dio positivo en el control de alcoholemia. Aridane Hernández fue arrestado por las autoridades y, tras varias horas detenido, ha sido puesto en libertad provisional a la espera de un juicio rápido. El incidente provocó un gran revuelo en la comunidad de vecinos, alertados por lo que estaba pasando en el edificio.

El central rojiblanco entrenó con el equipo en la última sesión antes de viajar a Andorra esta misma tarde, pero habrá que esperar a la convocatoria oficial del conjunto almeriense para saber si viaja con el resto de la expedición. En este tipo de casos, el club puede expedientar al futbolista y que este accidente tenga consecuencias en el plano deportivo.

Cabe recordar que Aridane jugó en el Cádiz CF las temporadas 2015-16 (Segunda B) y 2016-17 (Segunda), en las que acumuló 77 encuentros y fue un jugador muy importante en el último ascenso a la categoría de plata.