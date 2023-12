Un ex árbitro critica la actuación del VAR en el Cádiz CF - Osasuna

La polémica está servida pero no pasará de ahí porque no se puede cambiar el resultado. El Cádiz CF sufrió un claro perjuicio en el partido contra el Osasuna (16ª jornada de Liga) cuando le pitaron un penalti en contra más que dudoso que impidió la victoria de un conjunto amarillo atascado que no gana desde hace casi tres meses y medio. Del 1-0 pasó al 1-1 tras el gol de los navarros con el lanzamiento desde el punto fatídico.

La decisión del VAR de avisar al árbitro de un posible penalti por mano de Momo Mbaye está recibiendo críticas. Una de ellas la realizó Xavier Estrada Fernández, ex colegiado español que no terminó precisamente bien con el Comité Técnico de Árbitros.

El ex trencilla opinó sobre la controvertida actuación arbitral en el estadio Nuevo Mirandilla y también sobre un gol anulado al Sevilla en el duelo ante el Mallorca. Lanzó un mensaje diáfano desde su cuenta de X (antes twitter) en la que se mostró disconforme con la actuación del VAR en esos dos encuentros y también en el del Atlético de Madrid-Almería.

Estrada Fernández, que perteneció al comité catalán cuando fue árbitro profesional, se pronunció de la siguiente forma con un un mensaje que publicó el domingo: "Una herramienta fantástica el VAR aunque mal dirigida! Ayer en el Sevilla FC y hoy en Cadiz CF el tema de las manos de locos y en el Atlético de Madrid, no sé qué más hace falta para intervenir".

El ex árbitro se hizo eco de lo que a su juicio fue un mal uso del VAR. El caso es que el Cádiz CF se vio perjudicado una vez más y se quedó si un triunfo que hubiese sido balsámico en la recta final de la primera vuelta.