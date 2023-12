El Cádiz CF carga contra el arbitraje en las redes sociales

El Cádiz CF se quedó con las ganas de conseguir la victoria que tanto necesita en su complejo trayecto hacia la permanencia en Primera División. Tenía ventaja (1-0) en el partido contra el Osasuna hasta que un penalti inexistente avisado desde el VAR y señalado por el árbitro echó por tierra el objetivo de un equipo amarillo que se tuvo que conformar con un empate insuficiente.

La indignación en el Cádiz CF es evidente. El entrenador, Sergio González, fue muy explícito con unas declaraciones muy contundentes: "Tenemos la experiencia de la semana pasada donde el VAR nos perjudica bastante y esta semana es lo mismo", indicó el técnico justo después del pitido final. No se calló y continuó: "Es difícil entenderlo y explicarlo. El VAR entra para las acciones claras y manifiestas, esta no cumple ninguna de ellas". Apuntó algo más: "Los errores nuestros los pagamos nosotros, pero los errores de los árbitros no".

El Cádiz CF también mostró su queja pero lo hizo de manera más sibilina. En mensajes en sus redes sociales posteriores al encuentro, el club dejó caer el perjuicio causado por una decisión del VAR y el colegiado que fueron injustas.

El mensaje que el club dedicó a la afición la noche del domingo a través de X (antes twitter) recogía sin mencionar una alusión al pésimo arbitraje: "Lo único claro, obvio y manifiesto es que contra todo, ustedes siempre están ahí". El "contra todo" tenía una carga de profundidad después de lo que había sucedido.

El lunes por la mañana, a la hora de dar los buenos días a la hinchada desde la misma red social, de nuevo desde el club se expresaban con esa misma coletilla: "Buenos días, Cádiz. Lo intentas, te equivocas, te levantas. Lo intentas, te tumban, te levantas. Contra todo. nueva semana, nueva oportunidad".

Algunos jugadores se pronunciaron desde sus cuentas personales de X. Álex Fernández también se valió de la misma expresión: "Competir, vaciarse y luchar por Cádiz contra todos y todo".

Competir, vaciarse, y luchar por Cádiz contra todos y todo. +1 💛💙 @Cadiz_CF pic.twitter.com/4nfluAfIBN — Álex Fernández (@AlexFdez8) December 10, 2023

Chris Ramos también se manifestó a su manera y anunció más batalla sobre el césped: "No nos cansaremos de luchar y no podrán con nosotros".