"Es difícil venir aquí y templarte, esto es una vergüenza"

Sergio González, muy caliente y tremendamente enfadado en su valoración inicial al concluir el encuentro. No tiene desperdicio su balance a Movistar LaLiga.

Sensaciones. "Hemos hecho un partido muy bueno en todas las fases. Quitando diez diez o doce minutos de la segunda parte en la que nos han sacado varios centros laterales, hemos sido mejores que ellos en todo el resto del partido. Es muy difícil venir aquí y encima templarte, tener que estar comedido. Da la sensación que el fútbol ya no es de los futbolistas. Los futbolistas son secundarios. Hay que estar pendiente del VAR, que te dé la moneda para ti. Tenemos la experiencia de la semana pasada donde el VAR nos perjudica bastante, y esta semana es lo mismo", añadiendo el técnico del Cádiz CF que "da igual lo que planeas, lo que trabajas y el futbolista". "Al final el futbolista pasa el segundo o tercer tercio; es más importante que en el VAR pasen cosas y te las piten a tu favor".

El penalti y el árbitro. "No he hablado con él, sí lo hice el otro día con Gil Manzano. Pero es una vergüenza, la sensación es que la pelota primero va al córner y no cambia de trayectoria en ningún momento. El VAR no tiene que entrar porque no es manifiesta ni cambia nada. No es peligrosa para nadie. La sensación -continuaba- es que el trabajo de los futbolista se está tirando al traste por el VAR. No tiene lógica. No nos olvidemos que el fútbol es de los futbolistas y cada vez lo más importante es lo que pasa en el VAR en vez de en el campo. Y así vamos a acabar con esto. El show mediático que hay alrededor del fútbol es gracias a los futbolistas y actualmente los futbolistas se sienten mal porque hay situaciones que pasan de lo lógico. Es surrealista. Lo que reclamamos es un poquito más de tranquilidad, de saber la situación en la que estamos. Lo dije la semana pasada, los errores nuestros los pagamos nosotros, pero los errores de los árbitros no".

Malestar grande. "Hostias, esto te está privando de tener puntos. Y al final es una carrera de larga distancia en la que te privan de puntos. Y yo a los futbolistas qué les explico ahora... Es difícil reflexionar una situación de este tipo".

El vestuario tras la mala racha. "Lo de los doce partidos estoy hasta los huevos de comentarlo porque al final vamos partido a partido y lo dejamos atrás porque nos anula y nos hace más pequeños. Vamos a hablar del partido de hoy, que hemos hecho un partidazo, el equipo se ha vaciado, ha competido muy bien y ha entendido nuestra fortaleza. Y aparece el penalti ese que es difícil de reflexionar. Ojalá algún día nos pase al revés porque siempre nos pasa en contra".