El ex amarillo que se va por la puerta grande

Los centrocampistas Manu Molina y el canterano Kevin Medina, y el delantero ex del Cádiz CF Dioni Villalba no continuarán en el Málaga la próxima temporada, tras cumplir sus contratos el próximo 30 de junio y no haber sido renovados, anunció el club.

Manu Molina llegó al Málaga en el curso 2023-24 procedente del Real Zaragoza, con el descenso del conjunto malagueño y su salida del fútbol profesional, aunque en su primera campaña como blanquiazul logró el ascenso de nuevo a LaLiga Hypermotion. El jugador onubense disputó 73 partidos con el Málaga entre Segunda División (38), Primera Federación (28), la promoción de ascenso (4) y la Copa del Rey (3), con un balance de un gol y ocho asistencias.

"Manu se marcha de La Rosaleda habiendo dejado una huella deportiva. Sin embargo, su huella personal será igualmente recordada, siendo un jugador cercano con la afición y fomentando un ambiente interno clave en los éxitos logrados", destacó en un comunicado el Málaga, que añadió: "¡Gracias por todo, Manu! ¡La mayor de las suertes en tu futuro personal y profesional!".

Otro futbolista que no seguirá es el centrocampista Kevin Medina, quien su periplo en la cantera malaguista en categoría infantil y llegó a debutar en el primer equipo en LaLiga SmartBank en la temporada 2021-22. Desde entonces, el extremo malagueño jugó 95 partidos entre Segunda (59), Primera Federación (30), promoción de ascenso (4) y Copa (2), con cinco goles y cinco asistencias.

El Málaga también despidió con gratitud y cariño al veterano delantero Dioni, al finalizar su contrato después de su regreso hace dos campañas al club, tras jugar en numerosos equipos españoles como Cádiz CF -en dos etapas- , Leganés, Oviedo, Racing de Santander, Fuenlabrada y más recientemente en el Atlético Baleares, además de estar un año en el Lech Poznan polaco.

En el Cádiz CF acumuló en una campaña y media (la 2011/12 al completo y la segunda mitad de la 2013/14) 51 encuentros y ocho goles, siendo mucho más favorable su primera etapa en la que el equipo fue campeón del grupo IV de Segunda B y cayó en el camino largo de la fase de ascenso a manos del Lugo.

La aportación del ex cadista, natural de Málaga, de 35 años, fue fundamental hace un año para que el equipo subiera a la división de plata y en dos temporadas participó en 80 encuentros entre Segunda División (39), Primera Federación (36), la promoción de ascenso (2) y la Copa del Rey (3), con 16 goles y cuatro asistencias. "Gracias por todo, Dioni. Mucha suerte en tu futuro personal y profesional", indicó el Málaga, que "agradece el compromiso y la profesionalidad del máximo goleador histórico de la categoría de bronce del fútbol español, pieza clave en el ascenso a Segunda División en la temporada 2023-24".

Estas bajas se unen a las de los atacantes Antoñito Cordero y el francoargelino Yanis Rahmani, al cumplir sus contratos, y del croata Roko Baturina, que regresa al Gil Vicente portugués tras su cesión, mientras que han ampliado su vinculación el lateral Dani Sánchez, el centrocampista Rafa Rodríguez y el delantero Carlos Ruiz 'Chupete', y han renovado de forma automática por la permanencia los defensas Jokin Gabilondo, Einar Galilea y Víctor García, y el medio Luca Sangalli.