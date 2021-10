Cervera: "No es agradable estar en descenso"

El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, ofreció el viernes 29 de octubre la rueda de prensa previa al partido contra el Mallorca de la 12ª jornada que se disputa el domingo 31 en el estadio Nuevo Mirandilla (antes Carranza).

Cervera no eludió la realidad, que no es positiva dada la ubicación del equipo en la clasificación, recién caído a la zona de descenso. "Somos uno de los equipos más goleados de la categoría, y el problema no es el ataque y los goles que metamos, sino los que recibamos. En esas estamos, revertir la situación e intentar salir de ahí cuanto antes".

Se busca la solidez defensiva para subir posiciones. "Todo tiene su granito de arena en cuanto a culpa, cuando son muchos factores ya es más complicado", indicó el técnico antes de explicarse: "los rivales son buenos, a balón parado nos están haciendo daño y eso es culpa nuestra. Cuando un rival te hunde en la área no sacamos contras, nos defendemos con los defensas. Son muchas cosas. La solución hay que buscarla poco a poco, pero la misión mía es que el equipo sea más sólido en defensa y que cuando meta tres goles no pierda el partido o no deje de ganarlo".

"No es agradable estar en descenso pero estamos ahí", señaló el entrenador, consciente de la difícil realidad. "Para salvarnos tenemos que dar unos pasos, estar tranquilos, poder trabajar, que se hable de fútbol... Estando en descenso es más complicado porque todo se ennegrece y se ve de otra manera".

Cervera reconoció que su equipo "tiene muchas cosas buenas, pero le faltan muchas cosas para poder salir de esta situación. Cuando los rivales aprietan somos un equipo que tiene problemas". Y apuntó algo más: "No podemos perder 0-2 ante el Alavés llegando 50 veces al área contraria, y no podemos marcar tres goles en Villarreal y no ganar el partido".

Entre las cuestiones que le preocupa está la defensa de las acciones a balón parado. "Es algo que estamos trabajando y cambiaremos alguna cosa, tenemos que hacer algo. Hemos recibido cuatro goles en contra en saques de esquina y eso no es normal".

El rival más inmediato es el Mallorca y para afrontar el encuentro "intentaremos hacer un equipo que sea bueno y equilibrado", anunció Cervera sin dar pistas sobre la alineación. El Mallorca me parece un buen equipo, buen trato de balón, aprietan en todo el campo. No tienen problemas a la hora de salir a apretar. Me parece un equipo que, con esa dinámica, no le va a costar seguir en la máxima categoría. Es un recién ascendido que hace bien las cosas con y sin balón. En defensa es un equipo que utiliza mucho los duelos individuales y los hace bien".

El míster fue preguntado por Iván Chapela, titular en el reciente duelo ante el Villarreal. "Estuvo muy bien, centra muy bien, tiene las ideas muy claras, escucha todo lo que le dices y lo intenta hacer, aunque luego no le pueda salir. Desde el principio entrena con nosotros, muy aplicado y me parece buen futbolista. Igual le falta velocidad para desbordar. Esperemos que el equipo le ayude a crecer".