"Ficha al fiera del Cádiz, el uruguayo que corre"

A pocos se les escapa después de más de media primera vuelta que el Barcelona anda metido una crisis económica y deportiva que es objeto de debate en programas que se dedican a abordar al actualidad futbolística. Ronald Koeman deja de ser su entrenador. Y de refilón sale a relucir el nombre de un jugador del Cádiz CF.

El programa 'El Chiringuito' de cada noche emite el canal Mega de domingo a jueves abordó la situación del conjunto azulgrana tras la derrota sufrida en el encuentro contra el Rayo Vallecano de la undécima jornada.

Uno de los contertulios más activos del programa que dirige Josep Pedrerol, Jorge D'Alessandro, fue muy duro en sus críticas a la escuadra culé. No se cortó un pelo.

"Esta plantilla no tiene nivel deportivo. Se pueden hacer fichajes en el mercado de invierno, hay que tener imaginación", expuso el ex portero y ex entrenador.

Y a la hora de reclamar fichajes para fortalecer la plantilla azulgrana, pidió que uno de ellos fuese Alfonso 'Pacha' Espino, lateral izquierdo que está brillando en el Cádiz CF con un gran rendimiento en el arranque de la temporada. El zurdo ha jugado todos los partidos completos y ha marcado dos goles (no ante el Levante y otro frente al Celta de Vigo).

"¿Un lateral? Ficha al fiera que tiene el Cádiz. El uruguayo que corre", soltó D'Alessandro en relación al Barcelona mientras insistió en la carencias de la plantilla azulgrana, que su juicio "es de segundo nivel".

Espino tiene contrato con el Cádiz CF hasta el 30 de junio de 2023, por lo que el club catalán tendría que pasar por caja en caso de querer hacerse con los servicios de Espino.