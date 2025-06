Emocionado adiós de Sergio Ortuño al Eldense antes de unirse al Cádiz CF

El hasta ahora capitán del Eldense, Sergio Ortuño (26 año), puso fin a su etapa en el club con una emotiva despedida en el Nuevo Pepico Amat en la que aseguró que su decisión de marcharse "es por un motivo personal" porque necesita "un cambio" en su vida y no por el descenso a Primera RFEF o por un tema económico. Todo apunta a que su nuevo destino será el Cádiz CF como el de Suso.

"No voy a continuar en el Deportivo la próxima temporada. Tengo tomada la decisión de marcharme desde hace tiempo por algo personal y mental. Aquí he sido muy feliz, pero las etapas se acaban y, con independencia de cómo terminara la temporada, era el momento de dar un paso al lado", explicó en ese acto.

"Ha sido un año complicado y eso, de alguna forma, también ha influido. No es ni por el descenso ni por un motivo económico. No se me hubieran caído los anillos por jugar en una categoría inferior, pero necesito un cambio en mi vida y espero que la gente lo entienda", añadió.

Sergio Ortuño se mostró muy agradecido "al club en general, a la directiva, técnicos, compañeros y, especialmente, a la afición por el cariño" que le han dado. "Me incorporé al Eldense en Tercera División y cinco años después fue la mejor decisión de mi vida. Nunca imaginé que íbamos a vivir lo que hemos vivido en este tiempo", admitió.

El futbolista eldense se emocionó al hablar de la afición azulgrana. "Ahora veo niños con la camiseta del Deportivo y es algo que cuando yo era pequeño no lo veía en Elda", recordó.

También se refirió el centrocampista a su entorno que ha compartido sus "buenos y malos momentos" porque tiene "una familia que es del Deportivo".

Para Sergio Ortuño su marcha es más "un hasta luego" porque es del Deportivo. "Ojalá en un futuro nuestros caminos vuelvan a encontrarse. Siempre he tenido un trato muy bueno con el club y mi respeto es total", afirmó.

El capitán dijo se queda con tres momentos de su paso por el Eldense. "(Primero) El ascenso a Segunda División, después me quedaría con dos partidos, en concreto, cuando hace un año ganamos en Burgos y la salvación en Elche dos semanas después. No olvidaré nunca esos momentos", concluyó.