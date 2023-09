La embajadora de Uruguay en España: "Sigo mucho al Cádiz CF"

La embajadora de la República Oriental de Uruguay en España, Ana Teresa Ayala, demostró este viernes en Cádiz su afición por el fútbol de su país y el seguimiento que realiza a los futbolistas charrúas que militan en la Liga española. En una visita realizada al velero-escuela uruguayo 'Capitán Miranda', atracado en el muelle gaditano con motivo de la Gran Regata Magallanes-Elcano que se celebra estos días en la ciudad.

Preguntada por la presencia uruguaya en Cádiz señaló que "no tenemos una colonia muy numerosa de compatriotas, pero sí unos representantes muy ilustres como son los futbolistas". Así, se refirió a la llegada del delantero Maxi Gómez a la plantilla cadista, que se une a Brian Ocampo como representación uruguaya en el vestuario. "Son dos muy buenos exponentes de lo que es la garra charrúa. Ustedes habéis visto jugar al Pacha. Ponía todo de sí y hasta mucho más. Brian va a hacer lo mismo. Lamentablemente está ahora con esa lesión y esperamos una pronta recuperación".

Ayala dijo que "sigo mucho al Cádiz y a todos los equipos de la Liga española donde hay uruguayos. El viernes que viene me pondré a mirar el fútbol y no me despegaré del televisor hasta la última fecha". Y siguió haciend patria para mencionar que "hay unos 12 o 13 uruguayos jugando en una liga tan competitiva como la española. Eso demuestra el nivel de nuestro fútbol en un país que tiene solo 3.400.000 habitantes".