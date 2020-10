El día más grande de la familia Fernández

La familia Fernández Iglesias se encuentra de enhorabuena y en una semana diferente a cualquier otra. Álex y Nacho, Nacho y Álex, sus equipos, se ven las caras en la Liga, el primer asalto de los dos que tienen este año el Cádiz CF y el Real Madrid. La emoción embarga a la familia, de corazón madridista y respeto máximo cadista; será complejo decidir a quién se le presta más apoyo, si bien el blanco pesa en la cuna de los Fernández.

Álex, el pequeño de los hermanos, ha pasado por la sala de prensa de las instalaciones de El Rosal. Protagonista antes de jugar, el centrocampista no ha negado la realidad. "Es algo que llevo mucho tiempo esperando también. Mi hermano también y toda mi familia. Es un partido importante en nuestra casa, se va a vivir con intensidad. Es algo que no vamos a olvidar nunca. En cuanto al Cádiz estamos en un buen momento, estamos haciendo buenos partidos y nos estamos adaptando bien a la categoría pese a ser un recién ascendido".

Al líder del Cádiz le duele que la cita no sea en el Santiago Bernabéu. "Es una pena que no podamos jugar en el Bernabéu. A mí, a nivel personal, me traen muy buenos recuerdos jugar en Valdebebas. Los compañeros que no tengan esa oportunidad de jugar en el Bernabéu, pues decirles que toca pelear para mantenernos y volver a Madrid el año que viene y que entonces podamos jugar en el Santiago Bernabéu".

Cuando salió el calendario, Álex buscó el encuentro del próximo sábado. "Es un partido muy especial para mí, es algo que llevo mucho tiempo esperando también. Mi hermano también y toda mi familia. Es un partido importante en nuestra casa, se va a vivir con intensidad y es algo que no vamos a olvidar nunca. En cuanto al Cádiz, pienso que estamos en un buen momento y haciendo buenos partidos. Nos estamos adaptando bien a la categoría", ha recalcado con satisfacción.

"Queremos ira a ganar a Valdebebas porque es la idea del equipo; no hemos pensado en sacar un empate"

El cadista ha expuesto la intención del equipo después de dos semanas preparando uno de los grandes duelos de la Liga. La idea es clara y son los tres puntos. ¿Tenemos a un rival súper bueno delante? Claro que sí. ¿Que será muy difícil? También. Pero vamos a dar la cara, creo que vamos a hacer un partido muy serio. Veo al equipo que llega muy bien y por lo menos vamos a dar guerra al Madrid. De eso estoy seguro".

La ambición y el optimismo no han restado lógica y coherencia a la intervención del ex madridista. "Es muy importante meter gol, porque es muy complicado que ellos no marquen. Y, por supuesto, defender. Hacerlo bien y siempre juntos porque es algo que el Cádiz sabe hacer muy bien, pero ahora te enfrentas a uno de los mejores", agregando que "tienes que multiplicar ese trabajo en defensa y dar más en ataque para intentar ponernos por delante". "Desde el minuto uno tenemos que ir al cien por cien. Creo que estamos preparando bien el partido. Somos conscientes de que nos enfrentamos a un gran equipo y que no hay espacios para errores. Vamos con bastantes esperanzas de sacar algo positivo".

La mejora en labores defensivas por parte del equipo de Zidane ha contado con el siguiente análisis por parte de Álex Fernández. "El Madrid tiene jugadores en defensa que están entre los mejores del mundo. Al final creo que se trata solo de ajustar un par de cosas y estaba claro que si están al cien por cien concentrados son un equipo muy difícil de meterles mano. Están trabajando muy bien, haciendo muy bien las cosas y ejecutando un buen trabajo defensivo. Con los jugadores que tiene arriba es un equipo prácticamente imposible de batir".

El cadista también elogiaba a los suyos. "Tenemos a jugadores arriba a un nivel muy alto, como los dos delanteros que están jugando ahora Negredo y Choco. También a jugadores en banda como Perea y Pombo, el primero que ya sabemos lo que es capaz de hacer y el segundo está muy bien este año, y también a Salvi, Álvaro Giménez… Contamos con jugadores muy buenos en ataque. No creo que necesitemos algo más, sino los que estamos dar un paso adelante, creérnoslo, confiar en lo que podemos hacer. Hasta el momento está dando un buen resultado. Es cuestión de tiempo que esta plantilla demuestre, si no lo ha hecho ya, que es una gran plantilla", ha apuntado.

Uno de los nuevos compañeros con el que más unido se le ve es a Jonsson, corriendo a favor el hecho de que ambos hablen inglés. "Jens está dando un nivel muy alto. Es un gran jugador. Además, está haciendo mucho por adaptarse, tanto con el idioma como de entender la forma de jugar del equipo, y todo eso desde el primer día. Es un chico espectacular, de a lo que coges cariño rápidamente y creo que nos va a aportar muchísimo como ya estamos viendo. Es un jugador muy peleón que cuando tiene la pelota decide bien. Es de los jugadores que siempre quieres tener en tu equipo", ha finalizado Álex.