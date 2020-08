Negredo: "El Cádiz CF fue mi primera opción cuando me lo propusieron"

Esta mañana ha sido presentado en las instalaciones de El Rosal el delantero Álvaro Negredo, hasta el momento el refuerzo más sonado del Cádiz CF. Óscar Arias fue el encargado de nuevo de hacer de maestro de ceremonias en la puesta de largo del futbolista, al que dedicó las siguientes palabras: "Es un jugador con una larga trayectoria que todo el mundo conoce. Rayo, Valencia, Almería, Sevilla, Manchester City... etc. Viene de Dubai, firma por una temporada con opción a otra".

El atacante aseguró que no dudó en venir desde que supo del interés de los amarillos. "Llevaba tiempo hablando con la directiva y el presidente. Mi idea era volver a competir porque mi cuerpo me lo pedía, quería volver a una liga muy competitiva como es la española. Para mí es la mejor liga del mundo junto a la Premier. Hubo poco que pensar. Contactaron conmigo bastante antes del ascenso y viví esa última parte del ascenso con nervios en casa. Mi intención era volver. Es un reto importante para mí estar aquí", explicaba.

Habla abiertamente de la felicidad que le supone formar parte del proyecto cadista. "El Cádiz es un club simpático, cae bien, se ve muy familiar desde fuera. La afición es espectacular. La idea desde el principio era volver y competir. Fue mi primera opción cuando me lo propusieron. Hablando con mi representante, mi familia, mi gente y entre todos me ayudaron a tomar esta decisión que es buena para mí en primer lugar. Quiero volver a competir en una liga grande".

No le importa la edad que marque su carnet de identidad porque tiene fe ciega en sus posibilidades. "La edad es un número, no me siento con esa edad. Me siento joven, con ganas de disfrutar, de divertirme. Cuando pierda eso diré que hasta aquí hemos llegado. De momento las tengo y quiero seguir disfrutando de esta profesión. Hay otros ejemplos como Soldado, pero no vengo a compararme con nadie, vengo a hacer lo que el técnico y el club me pida. Tenemos que ir todos en la misma dirección porque va a ser duro, pero bonito".

Valora disponer de la mayor información posible por el estilo tan peculiar de Álvaro Cervera. "Hemos hablado poco porque hemos tenido pocas sesiones de trabajo conjuntas. Tendremos más tiempo para ir conversando y ver lo que quiere del jugador, pero los detalles se ven. Sé por dónde quiere ir. De aquí a que empiece la temporada me formaré para meterme en la línea del grupo y creo que eso va a ser lo que haga que esto vaya bien".

Álvaro Negredo "Creo que lo principal para mantener la categoría es los partidos de casa, donde tenemos que hacernos fuertes y conseguir el mayor número de puntos"

Mirando ya a la competición en la máxima categoría, Álvaro Negredo entiende que es clave ser fuertes en casa y estar unidos. "Creo que lo principal para mantener la categoría es los partidos de casa. Tenemos que hacernos fuertes en Carranza y conseguir el mayor número de puntos. Vamos a ir todos en la misma dirección. La suma del conjunto es mayor que las individualidades. Así se ha conseguido el ascenso. El Cádiz no puede perder eso".

Para acabar, el veterano atacante exteriorizó que su experiencia será uno de los argumentos en favor del Cádiz. "Al estar viviendo fuera, creo que tengo más experiencia y cultura de fútbol. Por la edad y demás, la veteranía y la experiencia se pueden llevar al equipo. Partiendo de la base de las ganas, que es lo que más me llama a seguir y venir aquí. Sobre todo para competir".