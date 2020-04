El fichaje de Nacho por el Cádiz CF debe esperar

Historias en amarillo y en blanco por parte de los hermanos Fernández, Álex y Nacho, Nacho y Álex. Tanto monta, monta tanto... Un 'vis a vis' entre dos futbolistas hermanos de sentimiento madridista, de corazón futbolístico y de sangre. Un encuentro a pesar de los casi 650 kilómetros de distancia entre Cádiz y Madrid para intercambiar recuerdos, hablar del presente y soñar con un futuro de nuevo juntos sobre el verde. La competición ha tenido que echar el freno para que dos canteranos de la casa blanca se sienten a rememorar batallas de dos niños madrileños que son futbolistas profesionales gracias a su padre. Álex y Nacho, Nacho y Álex al descubierto, frente a frente sin un balón de por medio.

Repasan el día a día que les acompaña en el último casi mes y medio. Nacho, el mayor de los hermanos, dice que “tengo aquí una guardería con los niños, que hoy por fin han podido salir”. “Así estoy, entrenando y a cuidarles, y ayudar en las labores con ellos”. Admite que “no me desagrada entrenar solo; me gusta cuando lo hago antes de la pretemporada”. Álex va más allá y quiere dar el último salto: que vuelva la competición. “El fútbol da muchos puestos de trabajo porque no es solo dar patadas a un balón; es un trabajo más con mucha gente detrás. Queremos volver cuando realmente se pueda. Si Sanidad da el ok, pues adelante. Si no acaba la Liga no sabemos qué puede pasar. Ahí tenemos el ejemplo de Holanda, que ha decidido anular la temporada”, explica Álex. Nacho, en este mismo asunto, expone que “creo que vamos a volver a jugar porque el fútbol es importante en este país. Es otra forma de entretener y son puestos de trabajo. Ya sabemos lo que genera el fútbol en este país”, añadiendo que “hay que ser respetuosos con lo que está pasando; cuando la gente esté con ganas, pues estaremos al pie del cañón”.

El peque de los Fernández compromete a su hermano con la pregunta de siempre: “¿Ficharás por el Cádiz?” El defensa responde lo siguiente: “En el fútbol nunca se sabe qué va a pasar. Tengo dos años de contrato y estoy en el club de mi vida y en casa. Es cierto que no estoy viviendo un año bueno por las lesiones, pero debo decir que me gustaría acabar mi carrera en el Real Madrid, pero, insisto, no sé qué pasará. Yo sé que la gente de Cádiz me entiende perfectamente y lo que digo no le va a sentar mal a nadie. El Cádiz es un club muy bueno, mi mujer es de Cádiz, mi hermano se está saliendo en el Cádiz.... Aquel estadio es genial y su afición también”, terminando con un guiño: “Álex, me gustaría antes de retirarme jugar contigo. Pero antes tienes que subir a Primera porque os lo merecéis”.

Nacho cambia de tercio para hablar de sus goles a pesar de ser defensor. “Me gustan todos los que marco pero me quedo con la importancia que tuvo el que hice con la selección española, ya que fue en un Mundial. Tuvo menos importancia pero fue muy bonito otro que le hice a la Cultural”. Álex aparca hablar de sus goles para recordar aquel duelo de su hermano con 'La Roja'. “Papá y yo estuvimos viéndote en Rusia y cuando en el minuto dos hiciste el penalti a Cristiano nos miramos sin creernos lo que pasaba. Tu gol después lo celebramos de locura”.

Resulta curioso que para Álex el ex del Liverpool Steven Gerrard sea su ídolo. “Era brutal y me dio pena que se retirara”, mientras que su hermano se destapa con una admiración por el bético Joaquín. “Vaya jugador de banda que me sorprendió cuando estaba en el Valencia”.

El madridista acaba elogiando a los cadistas “Salvi, que es una bala, y Marcos Mauro, un central que siempre lo hace bien”. Y el cadista lo hace admitiendo que si le marcara un gol al Real Madrid lo celebraría por respeto a la afición del Cádiz”.

Los Fernández, hermanos unidos por la sangre y por la pasión hacia el deporte rey. Algo así como los reyes del fútbol bajo unos mismos apellidos.