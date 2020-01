El delantero por el que suspira el Cádiz CF en el mercado de invierno

El mercado de invierno empieza a enfilar la recta final a la espera de los últimos movimientos. Las entradas y salidas se irán acelerando a medida que se acerque el día 31, cuando expira el plazo que abre a mitad de temporada para que los clubes reajusten sus plantillas. En el caso del Cádiz CF, también.

El Cádiz CF trabaja con discreción. De momento ha habido una incorporación, la de Jorge Pombo, cedido por el Real Zaragoza hasta final del presente curso; y una baja, la de Caye Quintana, en el Fuenlabrada hasta el próximo 30 de junio antes de su regreso al conjunto amarillo.

Se espera alguna salida más en el plantel cadista y también está abierto el capítulo de llegadas. La marcha de Sergio Sánchez parece inevitable, aseguran a este periódico fuentes cercanas al club. El central, sin apenas minutos a las órdenes de Álvaro Cervera, saldría cedido a otro equipo de la categoría de plata aún por definir. El Sporting de Gijón parecía el mejor situado, pero nada hay oficial hasta la fecha.

La entidad cadista tiene varios frentes abiertos para tratar de reforzar la plantilla en la recta definitiva del campeonato. La prioridad es un extremo que se desenvuelva por la banda izquierda, aunque la cosa se complica al no poder hacerse con los servicios de Gaspar Panadero ante la negativa del Almería.

Pero hay más. El Cádiz CF peina el mercado en busca de un delantero. Lo tiene decidido desde hace tiempo, no obedece a la mala racha en la que se ve envuelto en las últimas fechas. No es fácil encontrar a mitad de temporada un punta que pueda ser atractivo. Los que marcan goles no se mueven de donde están (salvo que llegue un club con un puñado de millones de euros) y las posibilidades pasan por algún delantero que milite en Primera División o en alguna liga extranjera no esté teniendo protagonismo en la primera parte del ejercicio 2019/20.

El club que preside Manuel Vizcaíno dispone de varias opciones, aunque no son fáciles porque el caché de los futbolistas de Primera es elevado. Hay absoluto mutismo por parte del Cádiz CF, aunque el objetivo prioritario es hacerse con los servicios de Enric Gallego.

El delantero de 33 años apenas tiene minutos en el Getafe (413 en nueve partidos y cero goles), club que pagó el pasado verano los seis millones de la cláusula de rescisión de su contrato con el Huesca.

Su escasa participación en el conjunto madrileño propicia su posible salida en enero y es ahí donde el Cádiz CFquiere entrar en escena. ¿Cuál es el problema? El Getafe quiere recuperar su inversión y la entidad cadista no podría llegar a esas pretensiones.

La solución pasaría por una cesión si el futbolista y el Getafe están de acuerdo. El club azulón, consciente de la poca probabilidad de conseguir un traspaso en condiciones óptimas en este punto de la campaña, accedería una salida del atacante en calidad de cedido para hacer un hueco en su plantilla a Deyverson, a la espera de una ficha libre para poder debutar. La cuestión radica en las condiciones de la cesión.

La operación no es fácil porque además hay otros equipos interesados en Enric Gallego, como es el caso del Osasuna. Difícil competir con un equipo de Primera que dispone de un mayor potencial económico y puede ser más atractivo para que el jugador continúe en la división más alta.

Si no cuaja la tentativa por Enric Gallego, el Cádiz CF se lanzaría a por otro delantero. Uno de los nombres que salen a la palestra es el de un viejo conocido: Juan Villar.

El onubense, que militó en el cuadro amarillo tres campañas en Segunda División B, juega muy poco en el Osasuna (385 minutos en 12 partidos), aunque ha anotado dos tantos (uno en la Liga y otro en la Copa del Rey) y podría buscar destino en enero. A sus 31 años (32 el próximo mes de mayo), es un futbolista mucho más maduro que desempeñó un rol importante en el ascenso del conjunto navarro (marcó 12 goles la pasada temporada) y además puede actual tanto en punta como en el extremo derecho.

Otros delanteros sin espacio en Primera podrían cambiar de aires. Quique no llega a los 500 minutos (en once encuentros) en el Éibar. Álex Alegría se queda en 134 minutos en el Mallorca. El Cádiz CF descartó en un primer instante al ariete extremeño, pero nunca se sabe. El atacante es pretendido por varios equipos de Segunda A.