El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, compareció en rueda de prensa al término del encuentro que disputó su equipo y que acabó en derrota ante el Deportivo de La Coruña en Riazor.

El técnico cadista comenzó su intervención manifestando que "quizás ha sido un encuentro aburrido para el espectador y con pocas ocasiones de gol". Agregó que "ellos han marcado la que han tenido y nosotros no recuerdo una donde el portero haya tenido que esforzarse mucho, aunque acercamientos sí hemos tenido".

Entrando en detalles afirmó que "se ha visto a dos equipos que en cuanto perdían la pelota se ponían detrás para que el rival tenga que elaborar. Eso es muy difícil en la categoría".

Por otro lado, reconoció que "ha sido un partido igualado, sin más, y el único que ha tenido una ocasión la ha metido".

El entrenador cadista apuntó a otra de las claves del encuentro: "La velocidad es fundamental para mí y ahora somos un equipo más parado y nos cuesta mucho". Agregó que "no es el fútbol que yo pretendo pero es el que ha salido".

Le preguntaron por la dinámica actual de los amarillos y apuntó que "me preocupa por que veo cosas que antes no veía y también en los contrarios, porque nos conocen. Antes ganábamos los partidos de otra manera y ahora no".

Sobre el Dépor, comentó que "el fútbol es ganar. El Deportivo juega más práctico y concede muy poco. En el fútbol hay que concretar y lo están haciendo".