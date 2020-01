En directo: El partido Deportivo-Cádiz, minuto a minuto

¡¡Bueeeenas tardes!! En menos de una hora comienza en Riazor el Deportivo-Cádiz y te lo contamos aquí. Ya tenemos once en el conjunto amarillo, con varias novedades: vuelve Garrido y Nano Mesa, goleador frente al Mirandés, entra como titular en la banda derecha en lugar de Iván Alejo. El once de Cervera lo conforman Cifuentes, Iza Carcelén, Cala, Rynher, Espino, Garrido, Edu Ramos, Álex Fernández, Perea, Nano Mesa y Choco Lozano. El Dépor, por su parte, forma con Dani Giménez, Eneko Bóveda, Mujaid, Somma, Javi Montero, Salva Ruiz, Peru Nolaskoain, Gaku, Aketxe, Mollejo y Sabin Merino.

El Cádiz CF y el Deportivo de la Coruña miden esta tarde (16:00 horas) sus rachas opuestas en el estadio de Riazor. Los amarillos enlazan ya tres jornadas sin ganar, sumando una derrota y dos empates en sus últimos compromisos. En el último de ellos, en casa frente al Mirandés, el triunfo se escapó en el último suspiro.

Los gallegos, por su parte, viven su mejor momento de la temporada y son tres los partidos consecutivos que cuentan por victorias, frente a Tenerife, Numancia y Racing. Siguen, sin embargo, ocupando puestos de descenso tras una primera vuelta nefasta.

El regreso de Garrido es la principal novedad en la convocatoria del conjunto amarillo, con Querol y Javi Navarro como únicos descartes por decisión técnica. No viajan los lesionados Fali y Salvi ni los tocados Sergio Sánchez, Marcos Mauro y Jurado. El canterano Sergio González sí se mantiene entre los 19 citados.

