La cuesta se empina para el filial del Cádiz CF

El Cádiz B entrará el próximo fin de semana en una fase complicada dentro de su calendario en la segunda vuelta. Muchos de los rivales con los que se cruzará en el mes y medio venidero entrañan un alto índice de dificultad. Badajoz, Cartagena, Córdoba y San Fernando serán duras pruebas para un filial que con la victoria sobre el Yeclano Deportivo ha recuperado confianza en el trabajo que hace. En mitad de este sector exigente quedan los duelos contra el filial del Sevilla y el Algeciras, contra los que puede oxigenarse.

El Badajoz, cuarto clasificado, es el primer enemigo de la empinada cuesta que le queda por delante al equipo. La escuadra pacense, dirigida por el ex cadista Mehdi Nafti, lleva todo el curso en la parte noble y es el segundo equipo que menos goles recibe, empatado con el San Fernando y por detrás del Cartagena. Tiene un bloque experto en el que destaca otro ex cadista, Gorka Santamaría, que lleva cinco goles, aunque también destaca un joven como Chris Ramos, ex del San Fernando y el Valladolid.

Después de la visita al Nuevo Vivero, el Cádiz B tendrá dos encuentros seguidos como local. Primero contra el Sevilla Atlético y luego con el Cartagena. El cuadro murciano es el actual líder del grupo IV, un candidato a lo máximo todas las campañas. Es, con diferencia, el mejor visitante al haber sumado lejos de su campo 22 de 30 puntos posibles. Un enemigo con carisma en el que destacan futbolistas como Verza, Araujo y el cedido por el Cádiz Jovanovic, que suma cuatro goles.

Con la visita al Nuevo Mirador de Algeciras por medio, seguidamente será el Córdoba el que se presente en el Ramón Blanco. Una escuadra blanquiverde con Raúl Agné en el banquillo, otro con pasado amarillo, que parece despertar poco a poco para meter la cabeza en la zona de play-off. Con una situación institucional muy delicada, el Córdoba tiene poco margen de error y necesita volver cuanto antes a Segunda A. Actual quinto clasificado -a cuatro puntos del cuarto-, Chus Herrero, Javi Flores o De las Cuevas son algunos de los argumentos de uno de los clubes más históricos que pasea sus penas por la división de bronce.

El particular Tourmalet del filial cadista concluirá dentro de seis jornadas con motivo del derbi en el Iberoamericano de Bahía Sur frente al San Fernando. Los azulinos, con una de cal y otra de arena en las últimas semanas, se han ganado el derecho a soñar con un proyecto ambicioso que les mantiene en el grupo de privilegio. Sus bajones no restan un ápice de peligro a un equipo con buenos argumentos para pelear el play-off.

La cita en suelo isleño será el punto y final para la empinada cuesta a la que tendrá que hacer frente el Cádiz B, ya que a partir de ese momento se irá cruzando con enemigos de su propia ‘liga’, con los que, a priori, las opciones de salir airoso son mayores.

Cabe apuntar que en los enfrentamientos contra estos cuatro gallitos en la primera vuelta, el equipo de Juanma Pavón sólo obtuvo tres puntos fruto del triunfo sobre el San Fernando CD (1-0). Perdió 0-2 con el Badajoz y 1-0 en Cartagena y Córdoba; en este último campo hincó las rodillas por culpa de un gol en el penúltimo suspiro. Tanto en Cartagonova como en el Nuevo Arcángel, los amarillos hicieron mérito para haber sumado un punto.