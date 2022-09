Cuánto baja el rendimiento de los futbolistas cada año y por qué pueden alargar su carrera

Un estudio elaborado por la Universidad de Vigo revela que el rendimiento físico de los futbolistas de La Liga española disminuye casi un 2% cada año que cumplen, lo que les lleva a recorrer cada vez menos distancia en el campo. Es un estudio general que implica a todos los equipos, incluido el Cádiz CF.

Esa es una de las principales conclusiones del trabajo que han elaborado los investigadores Ezequiel Rey, Miguel Lorenzo y Carlos Lago, de la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte de Pontevedra, que han analizado a un total de 154 jugadores en las últimas ocho temporadas.

Este estudio, que se ha llevado a cabo con la colaboración de LaLiga, ha permitido demostrar que el número de acciones que los jugadores realizan durante un partido "a alta intensidad" disminuye un 1,42% cada año que pasa, informa la Universidad de Vigo.

En el transcurso de unas diez temporadas, "estaríamos hablando de que un jugador pierde cerca de un 20% de una capacidad decisiva", subraya Ezequiel Rey.

La edad hace que empeoren su rendimiento físico según van cumpliendo años, pero por el contrario mejoran sus prestaciones técnico-tácticas, ya que el porcentaje de pases que realizan con éxito aumenta un 0,25% cada temporada.

Esto demuestra, según Carlos Lago, "que cuanto más años tiene un jugador, más domina y entiende el juego", lo que explica, añade Miguel Lorenzo, que "haya futbolistas con trayectorias muy largas", que consiguen seguir jugando a edades muy avanzadas.

Esta es la primera investigación de carácter longitudinal sobre los efectos de la edad en el fútbol de élite, comparando el comportamiento de un mismo jugador en diferentes temporadas.

Sus resultados se recogen en un artículo publicado en el "Journal of Science and Medicine in Sport," una de las principales revistas científicas del área de las ciencias del deporte, que los docentes firman junto con Roberto López y Ricardo Lesta, del área de investigación de LaLiga.

Partiendo de los datos de LaLiga, el estudio abarcó un total de 14.092 observaciones individuales de un total de 154 jugadores que compitieron en la primera división española entre las temporadas 2012-2013 y 2019-2020.

Los futbolistas analizados son "jugadores de máximo nivel", lo que hace presuponer que ese descenso en el rendimiento físico podría ser "aun más drástico" en aquellos que pasan a jugar en una competición inferior, según los autores del estudio.

Aunque se da en todas las posiciones, esta investigación ha permitido constatar que este efecto de la edad en el rendimiento físico es mayor en los laterales, extremos y, especialmente, en los delanteros, que en los defensas centrales y centrocampistas.

Estas conclusiones, sentencia Carlos Lago, "permiten entender en qué puestos puede ser interesante mantener futbolistas veteranos y en cuáles sería mejor firmar jugadores nuevos".

Así, aclara que en aquellos jugadores que "construyen el juego", como centrocampistas o mediocentros, "la edad no es un impedimento ya que interesan jugadores que dominen el juego", mientras que en los puestos que tienen mayor demanda física, como laterales e interiores, "es más difícil descubrir jugadores de más de 30 años que mantengan un rendimiento muy alto.