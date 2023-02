Cuándo decidirá Cala si se retira o cumple el año que le queda en el Cádiz CF

Juan Cala no jugará en el Cádiz CF en la segunda vuelta del campeonato de Liga. Una lesión le llevó a ceder su ficha para que el club pudiera culminar la operación fichajes en un mercado de invierno que deparó nueve novedades en la plantilla.

El defensa jugó el partido contra el Real Madrid en el Bernabéu justo antes del parón liguero a mediados de pasado mes de noviembre y ese envite se resintió de la rodilla que tantos problemas le está dando en los últimos años.

El zaguero explica su decisión y su futuro en declaraciones a Relevo. "Hubo un periodo de reflexión durante el Mundial, intenté evitar el quirófano y volvió con el equipo".

Las cosas no fueron bien en los entrenamientos. "La rodilla empezó a inflamarse, hablé con el presidente y decidí que no quería ser una molestia para nadie y di un paso a un lado".

Una cuestión es lo que pasado ahora y otra lo que pueda suceder en el futuro. "Nos hemos dado un tiempo para que, sin la presión de la Liga y de estar disponible, decidir si voy o no al quirófano y valorar a final de temporada qué pasa", expone Cala.

El lebrijano ha cedido su ficha para la segunda parte del curso, pero le queda un año más de contrato con el Cádiz CF (hasta junio de 2024). La incógnita es qué hará la próxima temporada. "No he anunciado mi retirada, dejé mi dorsal y mi ficha disponible por si el club necesita efectivos. No quiero ser un estorbo".

Cala no se retira del fútbol. La decisión la tomará dentro de unos meses en función de la evolución de la rodilla.