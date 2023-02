Sergio González recupera al cerebro del Cádiz CF para el partido contra el Girona

El Cádiz CF empezó a preparar la siguiente cita liguera con el entrenamiento que desarrolló el lunes 6 de febrero en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de El Rosal, en el término municipal de Puerto Real.

Después del amargo sabor de boca que dejó la abultada derrota (4-1) ante el Athletic de Bilbao en San Mamés, el conjunto amarillo se centra al cien por cien en el trascendental choque frente al Girona de la 21ª jornada de Liga programado para el viernes 10 en el estadio Nuevo Mirandilla.

El encuentro ante el cuadro gerundense adquiere máxima relevancia para los anfitriones, ubicados en zona de descenso y por tanto obligados a poner en práctica el verbo ganar para no quedarse atrás en la incesante pelea por la permanencia en Primera División.

El Girona es un rival directo en la lucha por la salvación, aunque lleva una ventaja de cinco puntos sobre los amarillos, de ahí que la importancia del envite sea aún mayor para los de casa.

A la espera de las novedades que puedan deparar los entrenamientos, Sergio González recupera esta semana a Rubén Alcaraz tras cumplir el medio un partido de sanción por acumulación de cinco amonestaciones. El centrocampista queda limpio de tarjetas para los próximos compromisos. Sobre 'Pacha' Espino y Fali, con cuatro cartulinas cada uno, sí pesa la amenaza de castigo federativa.

Los demás jugadores que no pudieron viajar a Bilbao por problemas físicos lo tiene complicado para llegar a tiempo a la cita con el cuadro catalán. José Mari y Víctor Chust siguen sin estar disponibles. Al roteño aún le quedan un par de meses como mínimo tras una lesión en una rodilla. Al valenciano, en la recta final de la recuperación de la rotura muscular que sufrió en noviembre, no le queda mucho para unirse al trabajo en grupo. Quizás esta semana o la próxima.

Álvaro Negredo y Fede San Emeterio, ausentes en San Mamés el pasado viernes 3 de febrero, no se ejercitaron el lunes con sus compañeros y no parece que fácil que puedan estar preparados para el duelo del próximo viernes salvo que puedan entrenarse con normalidad en la sesiones del martes, miércoles y jueves. El interrogante alcanza también a David Gil, baja en las últimas jornadas por lesión. Si no está a tope, Víctor Aznar volverá a ocupar plaza en el banquillo.

La plantilla tiene previsto trabajar el martes 7 sobre el césped del estadio, algo que suele hacer una vez a la semana cuando le toca ejercer de local en el siguiente encuentro.