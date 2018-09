La cruda realidad

La rueda de prensa de El Rosal ha dado para mucho. Entre otras cosas, para que Álvaro Cervera confiese lo que piensa, que coincide con lo que piensa mucha gente. “No me preocupa la clasificación ni los puntos que llevamos, pero hay cosas que son distintas a los dos últimos años. Creo que hay equipos mejores, la Liga es mucho mejor, y nosotros hemos perdido fortaleza. Podemos ser fuertes, pero ahora no lo somos y hay que trabajar para serlo. Los rivales son mejores y con lo de antes igual no nos da”.

¿La plantilla, entonces, es peor? Para el técnico, no es exactamente eso. “Se ha traído otro tipo de jugador para evolucionar, para mejorar en ataque, y hemos bajado en defensa. La pérdida de fortaleza no se debe a la pérdida de piezas. Soy convencido de cómo me gusta el fútbol y no voy a cambiar. Los buenos equipos empiezan por defender bien y luego en ataque aparecerán. Durante todo este tiempo que llevo aquí mi idea se ha visto y plasmado, pero ahora no se parece en nada. Igual no lo estoy haciendo como antes o no se me entiende igual. Se han cambiado jugadores y todos los factores hacen que el equipo no sea igual. La realidad este año es más cruda porque la Segunda ha subido de nivel”.