Crisis del Cádiz CF: Sergio González reconoce que esperaba su destitución tras la última derrota

El entrenador del Cádiz CF, Sergio González, ofreció el jueves 18 de enero la rueda de prensa previa al partido contra el Alavés que se disputa el viernes en Mendizorroza (21ª jornada de Liga).

El técnico fue muy sincero, no ocultó la realidad pero se centró en un encuentro que "podría ser un punto de inflexión porque estamos dolidos por no conseguir la victoria".

No escondió que "ha sido una semana complicada a nivel personal". En cualquier caso, tiene las ideas claras: "Me da igual todo lo que haya dicho durante estos día, lo importante es que soy el entrenador del Cádiz CF y encaramos una oportunidad de oro de lograr la victoria".

El preparador cadista aseguró que el lunes y el martes fueron días duros "por la incertidumbre y la sensación de que algo podía suceder que por suerte no sucedió. Explicó que "hemos trabajado a diario de cara a este partido que hemos preparado de la menor manera pensando que es una ocasión para todos: el club, el equipo, el cuerpo técnico y para mí. Es un partido de Primera y cada partido en Primera es una ilusión. Ojalá acabe con un final feliz".

No dio el más mínimo rodeo Sergio González cuando fue preguntado si se espera seguir siendo el entrenador del Cádiz CF después del durísimo varapalo (1-4) ante el Valencia que alargó aún más la racha sin ganar. "Sinceramente, no", afirmó con la rotundidad de que conoce al dedillo como funciona el mundo del fútbol. "El tercer y el cuarto gol nos hicieron daño, pasó lo que pasó y la sensación es que no".

Pero la realidad es que sigue siendo el inquilino del banquillo. Pese a los nombres de posibles sustitutos, de que podía ser destituido, Sergio González no se mueve. "Si el presidente quisiera que yo estuviese fuera lo estaría", indicó.

"Por lo que sea sigo siendo el entrenador del Cádiz CF y estoy con la ilusión de poder darle la vuelta a todo esto", expresó el técnico antes de recalcar que "no tenemos dudas de ninguno de los futbolistas. Las caras cuando nos hablan es que están con nosotros".

Ha sido una dura semana de rumores, de dimes y diretes. "Se respeta", dijo el entrenador mientras subrayó que "trabajamos con la misma ilusión, limpiamos lo anterior y nos focalizamos en los positivo".

"Tenemos que estar aislados de lo que todo lo que pasa y competir como lo hicimos en diciembre pese a que no ganamos. Debemos olvidarnos de Granada y Valencia, sobre todo de los dos últimos dos goles", añadió Sergio González.

Dijo algo más el míster. "Quiero ganar el partido por el equipo, la afición y el Cádiz CF, no por mí". Ha hablado estos días con el presidente, Manuel Vizcaíno. "He hablado con él, no quería tener esa conversación pero somos profesionales".

"Cada uno lleva el luto lo mejor que puede. Estoy aquí para ganar, es lo más importante para el Cádiz CF como club", remató el entrenador.

A su juicio, la situación se ha vuelto más compleja desde que el Cádiz CF se quedó sin ventaja y cayó a la zona de descenso. "Cuando se nos ha ido la red ha saltado todo por los aires. Hay que tener la mayor tranquilidad posible. La parte emocional del fútbol está ahí, fue desagradable lo del otro día (gritos de la afición contra él) y ha que intentar cambiar la tendencia".