Cádiz CF: un banquillo que quema

El Cádiz CF ha trabajado a marchas forzadas para cerrar a un sustituto para Sergio González, aunque la semana avanza sabiendo que hay partido el viernes y es un hecho claro que el actual preparador estará en el banquillo de Mendizorroza, por lo que dispondrá de una 'bala' más para tratar de enderezar la situación del equipo.

En un principio podía existir una decisión tomada con el actual técnico sin tener cerrado el recambio. Vizcaíno mantiene abierta la línea de contactos con varios entrenadores. Sonaron con más fuerza Diego Martínez y Joan Francesc Ferrer 'Rubi'. No hay relevo fijado, por lo que Sergio sigue al frente del proyecto mientras un nuevo resultado adverso no diga lo contrario.

Manolo Jiménez, Diego Martínez, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', Javi Gracia..., en el mercado nacional, y algunos entrenadores del extranjero forman parte del elenco de opciones, ofrecimientos, posibilidades... Pero la realidad va despejando incógnitas y se caen algunas posibilidades por una causa u otra.

Con Diego Martínez y Rubi se alejan sus posibles contrataciones porque hay exigencias a las que, según parece, no puede llegar el club. Además, de fondo existe el interés por asumir proyectos de más garantías que aterrizar en un conjunto en descenso y con muy mala dinámica.

La idea que barajaban los responsables del Cádiz CF era que ese perfil elegido pudiera estar cuanto antes en su nuevo puesto para el estreno oficial, que finalmente no será contra el Alavés este viernes día 19 de enero (21:00 horas). Y aquí es donde resulta llamativo que no se haya toma la decisión definitiva con Sergio González y que un técnico de la casa asumiera el mando hasta el fichaje del nuevo técnico. No se ha podido cerrar tan pronto como era el deseo y por eso continúa Sergio con la preparación diaria, planificada por él, y con el próximo partido. Ayer llevó a cabo el segundo entreno de la semana con sus pupilos.

Llegado a este escenario hay que descartar que se produzca alguna novedad antes del choque en Mendizorroza en cuanto al inquilino del banquillo. El actual técnico sigue al frente con todos los poderes para intentar conseguir lo que se resiste desde el 1 de septiembre del año pasado. Una victoria es la única posibilidad para que Sergio salve el puesto y llegue al encuentro contra el Athletic, fijado para el domingo 28 de enero (21:00 horas).