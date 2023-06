La complicada realidad en el Cádiz CF de Tomás Alarcón

Es periodo de vacaciones en el fútbol antes de que en julio irrumpa la pretemporada y la maquinaria se encienda de nuevo. Los jugadores del Cádiz CF disfrutan ahora de las vacaciones pero en las oficinas del club no se detiene el trabajo.

Los responsables deportivos, es decir, entre la dirección y el entrenador, Sergio González, tendrán que tomar decisiones a la hora de definir la plantilla. Algo más de treinta jugadores tienen contrato en vigor con el Cádiz CF pero no hay sitio para todos. La idea de hacer algunos fichajes para apuntalar determinadas posiciones y para ello hay que hacer hueco.

Uno de los futbolistas que vuelve es Tomás Alarcón tras su paso por el Zaragoza en calidad de cedido en la segunda parte del curso recién finalizado. No le fue bien en el cuadro maño, en el que llegó a protagonizar algún episodio desagradable.

El centrocampista declaró hace un par de semanas en ADN Deportes que "en los dos clubes no he podido aprovechar mis oportunidades", en referencia al Cádiz CF y al conjunto aragonés. Sobre su paso por este último indicó que "no he podido tener las opciones que quería. No se dio como esperaba, pasaron muchas circunstancias que no dependían de mí".

La cuestión es que el chileno regresa a la entidad cadista, con la que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2025. Pese a los rumores sobre su posible retorno a la liga de su país, Alarcón descarta esa posibilidad. Explicó que "no tengo ganas ni oportunidad de volver. Estoy a dos meses de presentar mis papeles, quiero sacar el pasaporte español que me garantiza estar en Europa. Ese nivel es el que te acerca a la selección".

El problema para el medio es que, como se vio en la primera parte de la campaña 2022/23, no goza de la confianza del preparador cadista. El centro del campo está más que cubierto y además el club está por la labor de hacerse con un pivote defensivo.

Aunque el futbolista inicie la pretemporada de amarillo, todo apunta a una nueva salida en forma de traspaso o mediante una nueva cesión a un equipo español o de otra liga europea para buscar los minutos que no tendrá en el Cádiz CF.