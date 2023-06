Sitúan en la órbita del Cádiz CF al lateral del Betis Abner Vinicius

Luis Alfonso 'Pacha' Espino aún no ha deshojado la margarita. No parecer tener excesiva prisa en decidir su futuro mientras disfruta de sus vacaciones en Uruguay, su país natal. El Cádiz CF se puede quedar sin su lateral izquierdo titular durante las últimas cuatro temporadas. Finaliza su contrato y de momento no ha aceptado la oferta de renovación.

Mientras se mantiene la incertidumbre en torno a Espino, la entidad cadista explora las posibilidades que puede ofrecer el mercado para reforzar el carril izquierdo de la defensa.

En las últimas horas aparare un nombre. Desde goal.com apuntan que el Cádiz CF es uno de los equipos interesados en Abner Vinicius, lateral zurdo que el Betis compró al Club Athletico Paranaense por 7 millones de euros el pasado mes de enero tras la salida de Álex Moreno.

Abner participó en 16 partidos con el cuadro verdiblanco (entre Liga, Copa del Rey y Liga Europa) en la segunda parte de la temporada 2022/23 y la idea del club con sede en el estadio Benito Villamarín es que el jugador salga cedido el curso venidero para que, a sus 23 años, adquiera más experiencia en el balompié español.

La cosa no pasa de momento de un simple interés por parte del Cádiz CF para conocer la situación del brasileño. En el caso de que se lance a por él, deberá negociar con el Betis las condiciones de la cesión además de contar con la aprobación del jugador.

No está descartada la posibilidad de que la operación se pueda sustanciar aun en el caso de que Espino acabe renovando por el Cádiz CF, según goal.com. En ese supuesto, habría una dura competencia en el lateral izquierdo del conjunto gaditano la próxima temporada.