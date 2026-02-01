Clasificación: el Cádiz CF empieza a alejarse de la fase de ascenso

El Cádiz CF no cumplió el objetivo de la victoria en el campo del Huesca la tarde del domingo 1 de febrero. No sólo no ganó, sino que además perdió (1-0) y demostró su nefasto comienzo de la segunda vuelta, en la que sólo conoce la derrota con tres hojas arrancadas del calendario.

El conjunto amarillo no dio la talla a diferencia de su adversario, que sí tuvo el acierto necesario en la competición. El cuadro visitante se congeló en El Alcoraz y una vez más se vio arrastrado por sus errores.

El equipo de Gaizka Garitano perdió la oportunidad de escalar posiciones en la clasificación. Con un triunfo hubiera subido dos escalones. Con un empate le hubiese bastado para al menos avanzar un puesto. La realidad es que nada de nada.

El Cádiz CF no sólo perdió la ocasión de superar a un par de rivales sino que además se alejó de la zona de fase de ascenso no en posiciones aunque sí en puntos. Continúa una semana más ubicado en la undécima (justo en la mitad de la tabla) pero en lugar de estar a dos puntos del sexto peldaño como en el anterior episodio se queda como mínimo a cuatro, que pueden ser cinco.

Si el Málaga empata en el terreno del Mirandés la noche del lunes 2 de febrero en la clausura de la 24ª jornada de LaLiga Hypermotion, llegará a los 39 puntos en el sexto puesto. Si gana, irá al cuarto con 41, con el Almería y la Unión Deportiva Las Palmas quinto y sexto con 39.

El cuadro gaditano empieza a alejarse de la zona noble con tantos varapalos. No sólo eso. Sus perseguidores se acercan. El Albacete, 12º con 33 puntos, y el Eibar, 13º con 31, están a tiro de piedra de los amarillos, que pueden ir hacia abajo si no frenan esa dinámica tan negativa.

El Cádiz CF sigue estando lejos del descenso pero no tanto como antes. La ventaja sobre el 19º ha bajado en una semana de diez a siete puntos. No es para alarmarse pero sí es un aviso. La reacción es obligada y el próximo partido es de los más complicados. Los amarillos se enfrentan al Almería en el estadio Nuevo Mirandilla el próximo sábado (desde las 21:00 horas) con la imperiosa necesidad de una victoria que no admite más retrasos.