Suspensos masivos en el Cádiz CF en el partido contra el Huesca

Ortuño en un lance del partido.

Víctor Aznar (1) Nada pudo hacer por evitar el gol en el mano a mano con el delantero del Huesca.

Iza Carcelén (0) Lo intentó pero sin demasiada fortuna en una tarde aciaga.

Jorge Moreno (0) Una tarde de tono grisáceo que culminó con una tonta expulsión en el tiempo de prolongación.

Iker Recio (0) Un error de bulto fue clave en la derrota. Estuvo desconocido y rompió la línea de regularidad que llevaba durante la temporada. Para colmo, quiso echar la culpa al portero de su fallo.

Climent (0) Casi fue un extremo durante buena parte del partido pero con escasa incidencia en ataque.

Moussa Diakité (0) No fue el jugador omnipresente de otras tardes. No supo muy bien qué hacer con la pelota.

Ortuño (0) Perdido en el centro del campo y superado por sus oponentes.

De la Rosa (0) Corrió mucho pero a la hora de la verdad, nada de nada. Ni un regate

Antoñito (0) Completamente desaparecido en la primera mitad y con un poco de presencia en la segunda. uy lejos de lo que se espera de él.

Roger Martí (0) Escasa aportación entre otras cosas porque no le llegaron pases en condiciones.

García Pascual (0) Desperdició dos oportunidades muy claras y no cumplió la función del gol encomendada a los delanteros

Álex Fernández (0) Saltó al césped en un momento complicado en la segunda mitad. Partió desde la izquierda. Ejerció poca influencia en el juego.

Dawda (0) Alguna carrera y poco más. No llegó a rematar en medio de una zaga superpoblada.

Diarra (s.c.) Poco tiempo para que pudiera notarse su presencia.

Pereira (s.c.) Pocos minutos aunque sin opciones de internarse por el costado izquierdo.

Dómina (s.c.) Debutó en los instantes finales pero intervino muy poco