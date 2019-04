Una de las batallas que libra cada semana el Cádiz CF contra los rivales y contra sí mismo está relacionada con el desempeño de los quehaceres defensivos. El entrenador, Álvaro Cervera, no se cansa de repetir que el trabajo de destrucción afecta de arriba abajo a todos los jugadores que están sobre el césped, desde los delanteros hasta los defensas y el portero cuando el esférico llega a sus dominios. El míster enfoca esa tarea como la clave para poder disponer de mayores opciones de victoria. De lo contrario, el equipo se vuelve vulnerable.

Al conjunto amarillo le cuesta dar el salto que le otorgue un mínimo de estabilidad en la zona noble de la clasificación a causa de sus dificultades en materia defensiva, reconocidas por el propio técnico, que se agudizan desde el mes de marzo. No logra impedir que la portería sea perforada en los encuentros más recientes.

El Cádiz CF encadena cuatro partidos consecutivos con el menos una diana en contra: uno en Elche, otro ante el Lugo, otro frente al Córdoba y los tres contra el Zaragoza hace unos días. Los seis que ha recibido en ese póquer de envites ponen en cuestión su fama de resistente y los puntos se escapan uno tras otro cuando la pelea se centra la pugna por un lugar en la zona de play-off.

Las cifras demuestran que el Cádiz CF no es tan fiable en esa parcela como la pasada temporada. Y es que los gaditanos llegaron en la 33ª jornada al mismo número de goles que recibieron en la totalidad de la Liga desarrollada en la campaña 2017/18: 29.

El conjunto de Cervera fue el único equipo de la división de plata que no alcanzó la treintena de tantos en contra el curso pasado. Fue el menos goleado y Alberto Cifuentes recibió el galardón de Trofeo Zamora de Segunda A. Pese a ser el menos batido, el buen trabajo no tuvo correspondencia en la clasificación porque no consiguió entrar en la fase de ascenso y acabó en la novena plaza.

La situación cambia un año después y el Cádiz CF llega a los 29 goles nueve jornadas antes del final justo después de recibir tres en un mismo partido por primera vez este temporada.

A estas alturas de la última Liga, la escuadra de Cervera acreditaba sólo 20 tantos en contra. El Cádiz CF era el adversario más incómodo y ocupaba la cuarta posición gracias a una fortaleza que se resquebrajó en los nueve capítulos definitivos, cuando recogió nueve veces el balón de su portería y sólo fue capaz de marcar siete tantos.

Los amarillos apuntan a superar esta campaña la barrera de los 30 goles en contra, pero si en las nueve jornadas que restan consiguen apaciguar las ansias atacantes de sus rivales, aumentarán sus posibilidades de éxito.