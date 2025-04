Chris Ramos lleva la tranquilidad al Cádiz CF (1-0)

Cádiz/El Cádiz CF recuperó el pulso con una importante victoria sobre e Sporting de Gijón (1-0) que le pone muy cerca de la permanencia con 49 puntos a falta de cinco jornadas para el final de la Liga. El equipo amarillo hizo lo justo y necesario para reeencontrarse con el triunfo después de cinco capítulos de sequía que habían encendido las alarmas.

Un gol, portería a cero y tres puntos de oro. La victoria fue apretada pero justa con la solidez recuperada y la eficacia en las áreas, que es lo que cuenta a la hora de la verdad. El foco se lo llevó Chris Ramos, autor del único gol y lesionado poco después

Gaizka Garitano aplicó cinco modificaciones en la alineación en relación al envite frente al Burgos con dos novedades que sobresalieron por encima de todas: el regreso de Fali al eje de la zaga seis compromisos después y la titularidad de Roger Martí tras el el gol que marcó en El Plantío. El técnico apostó por un 4-4-2 de manual.

Jugar en casa obliga a dar un plus extra desde el pitido inicial. Así lo entendieron los locales con un ritmo alto, presión asfixiante arriba y llegadas al área con centros laterales. Un arranque prometedor a la espera de ocasiones. En el minuto 17, Maras impidió el disparo de Roger Martí, que se quedaba solo delante del cancerbero tras un excelente servicio de Óscar Melendo, con apariciones en los compases iniciales. Replicó de inmediato el Sporting con un centro muy peligroso que Nico Serrano no acertó

Ese súbito intercambio de golpes favoreció a los gaditanos, que en la siguiente jugada inauguraron en el marcador. En el 19, Chris Ramos recibió en tres cuartos, ganó a su par en el cuerpo a cuerpo y justo antes de pisar el semicírculo del área soltó un derechazo con el que alojó la pelota en la portería a media altura. El delantero anotó su décima diana de la temporada que se tradujo en el 1-0 y premio la buena salida del Cádiz CF.

El gol abrió pronto un nuevo escenario. El cuadro visitante se soltó en ataque pero los los locales fueron a por más. En el 23, en plena digestión del primer tanto, Climent llegó hasta la portería, centró hacia atrás y el remate de Chris que iba para dentro rebotó en un oponente.

Todo iba sobre ruedas pero en el 27, muy temprano, se terminó el partido para Chris Ramos, lesionado en el cuádriceps de la pierna izquierda. Sintió molestias tras pisar suelo después de un salto y la cosa fue a peor. El fuerte vendaje en la zona afectada fue en vano. El dolor no remitió y se marchó cojeando, aplaudido por la afición tras su sobresaliente actuación. Su lugar la ocupó Rubén Sobrino, acompañante de Roger en punta.

El rumbo del partido, que no el marcador, cambió el último cuarto de hora antes de intermedio. Los asturianos se hicieron dueños del esférico y los amarillos dieron un paso atrás por momentos pero sin renunciar a la labor ofensiva. En el 41, Sobrino cabeceó el balón por encima del larguero tras un buen centro de Climent, muy activo por el carril izquierdo y omnipresente en el área contraria.

El Cádiz CF, tras un último susto en su área (el cuero rebotó en varios jugadores cerca de la portería hasta un aliviador despeje), se fue el descanso con una mínima y a la vez merecida y valiosa ventaja que había perseguido com ahínco. Quedaba lo más difícil, que era gestionarla con eficacia en los segundos 45 minutos definitivos.

Pases largos y centros al área protagonizaron el comienzo de la segunda mitad con un Cádiz CF que recurrió al juego directo para tratar de duplicar su renta. Presionó a todo pulmón arriba y en la media y causó más de un dolor de cabeza a su adversario en la salida de la pelota.

Se sintieron muy confortables los de casa pero la ventaja no concedía margen de error y el cuadro asturiano podía reaccionar en cualquier momento. En el 59, David Gil no tuvo problemas para atrapar el cuero tras un testarazo de Gelabert. La llegada fue el anuncio de los visitantes de su intención de ir a por el empate. En el 64, entre Dubasin y Otero no remataron en el segundo palo en un nuevo aviso.

El partido se podía inclinar hacia cualquier lado en la fase de resolución. En el 65, Climent firmó su enésima internada en el área pero su centro lo sacó la zaga. Garitano movió el banquillo con la entrada de Carlos Fernández y José Antonio de la Rosa para dar oxígeno cuando ya era una realidad el paso al frente del Sporting y el paso atrás de los amarillos, decidios a guarecerse en su parcela y buscar la sentencia a la contra. Llegó después el turno para Gonzalo Escalante y Moussa Diakité en un claro refuerzo del sistema defensivo.

El Cádiz CF afrontó la recta final con un trivote, Sobrino a la derecha, De la Rosa en la izquierda y Carlos Fernández una isla en punta. La victoria a esas alturas pasaba por mantener la portería a cero. La pelota ya pertenecía sólo a los rojiblancos. En el 83, David Gil agarró con seguridad el esférico tras un zurdazo de Nacho Méndez. Antes había hecho una gran parada tras un tiro de Gelabert.

El acoso de los asturianos fue incesante pero los amarillos se defendieron con eficiencia y se quedaron con los tres puntos. En el 88, Escalante tuvo cerca el 2-0 con un cañonazo que se marchó fuera.

FICHA TÉCNICA

Cádiz CF: David Gil, Iza Carcelén, Kovacevic, Fali, Climent, Rubén Alcaraz (Moussa Diakité, 74'), Álex Fernández, Melendo (Escalante, 74'), Ontiveros (De la Rosa, 67'), Roger Martí (Carlos Fernández, 67') y Chris Ramos (Sobrino, 27').

Sporting de Gijón: Rubén Yáñez, Zaldua, Maras, Róber Pier, Cote (Pablo García, 69'), Nacho Martín (Nacho Méndez, 60') Olaetxea, Gelabert (Queipo, 79'), Dubasin (Campuzano, 79'), Nico Serrano y Otero.

Gol: 1-1 (19') Chris Ramos.

Árbitro: Ávalos Barrera (catalán). Amonestó al local Carlos Fernández (81') y al visitante Kevin Rodríguez (84').

Incidencias: Partido de la 37ª jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio Nuevo Mirandilla. Se guardó un minuto de silencio en memoria del Papa Francisco, recientemente fallecido.